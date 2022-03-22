現在正在發生的俄烏戰爭，不可否認是有不少值得參考的看法：「普丁被西方勢力特別是美國逼迫不得不出手」。但是包括認知戰，是對戰之一環，的確可參考。不過不管別人如何挑釁，暴力出手必然在法律道德上受指責懲罰；另外如同中共，從史達林的女兒生活在美國終在美國，今天每一個俄國高官的子女或有錢人都生活在西歐和美國；每一個前華沙公約的中歐和東歐國家沒有一個願意回到蘇聯。這是普丁在認知戰中站不住腳的！

回顧歷史：日本偷襲珍珠港最後造成自己戰敗；其原因來自英美對其石油禁運，為什麼石油禁運？因為日本攻打英國的勢力範圍中南半島和全面入侵中國。蘆溝橋事變現知是中共製造的，前面兩大事件都是數次政變後軍國主義抬頭，天皇不同意的「先斬後奏」……；如果日俄戰爭那批軍事將領和明治天皇仍在，應該都不會發生！因為他們知道戰爭之可怕和西方勢力之強，日俄（露）戰後，日本並非勝利而是付出慘痛的死亡代價擊退帝俄在中國勢力，其帝俄國家仍然強大！他們知道何事不可為和日本國家財力仍弱！其中一例就是日本取得大清東北的勢力範圍後，認為全面占領（Annex）西方列強不會接受，但是可以接受滿州國作為日本衞星國。日俄戰爭英國是幫日本的，禁俄波羅帝海艦隊通過蘇伊士運河，強迫其繞道南非好望角，不但師老兵疲而且給日本時間攻下203高地，摧毀旅順艦隊，日本聯合艦隊無法承受兩艦隊的挾擊，聯合艦隊亡日海軍亡，後日本必亡！美國是主導日清戰後的「下關條約」（馬關條約）；條約是把遼東半島割讓給日本和承認東北屬日本之勢力範圍。不久之後俄聯合德法逼迫日本歸還遼東半島和退出東北，但很快的帝俄進入東北發行盧布，貨幣是主權的表徵和資源略奪的工具；另外帝俄修築西伯利亞鐵路，目標進入東北，日本知道一旦帝俄完成這個鐵道就是日本被殖民之日，所以才有近十年的對俄備戰，經過這個國家生存保衞戰的領導者方知其艱辛！

美國歷史政治學者認為日本向來欠缺國安機制，在英文形容國安機制為Stove-Piping, 就是我們的竈頭的排氣管，其一般是橫向和縱向的管道組成的，所以沒有固定的成員而是一個恊條各部會（國防，外交，情報等）功能的單位。其日語用字為「縦割り」（たてわり）（縱橫交錯的組合；dividing vertically, vertical split, top-to-bottom sectioning, division into sections, splitting lengthwise）; 這個功能單位應該是英國人創造的；日本是在這個世紀初中共在東海地區挑釁日本時才開始強化國安機制。