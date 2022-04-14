又是掃墓祭祖的清明節了！馬英九們又趕赴慈湖行禮如儀了！

是的，中國國民黨的政治明星與將領們，那個沒有多次到慈湖、頭寮謁靈獻花，向老長官「蔣公」及「經國先生」追思致敬的經歷？

這裡想問的是：這些「虔誠」地向「蔣公」及「經國先生」鞠躬獻花的政治明星們、將軍們，真的都是「蔣公」及「經國先生」的忠實信徒嗎？

像前參謀總長郝柏村上將，2014年7月初前往中國北京參加紀念七七盧溝橋事變77週年活動時，毫不避諱地在央視的專訪中高唱中國國歌《義勇軍進行曲》，隔年的4月5日，照樣率21位退役上將及百餘位國軍退除役將領至慈湖鞠躬如也。既慈湖謁陵致敬，又在中國央視高唱《義勇軍進行曲》的郝柏村，是堅持漢賊不兩立的「蔣公」的信徒還是叛徒？

像得到蔣經國賞識、提拔、重用的馬英九，獨當一面後，費盡心機也非要跟習近平見上一面不可，即使被習近平稱呼為「馬英九先生」而非馬總統也不以為意。此其中，既有蔣經國知人知面不知心的尷尬，是否也有馬英九選擇以背叛當作知遇之恩的回報？馬英九是殷殷告誡不接觸、不談判、不妥協的「經國先生」的信徒還是叛徒？還有，馬英九「化獨漸統」、「首戰即終戰」的「為匪宣傳」言行，在「殺朱拔毛」的年代，絕對符合「蔣公」「槍斃可也」的標準！這樣的馬英九，是「蔣公」的信徒還是叛徒？

像將軍族許歷農、吳斯懷、周仲南、曹文生、王文燮、沈國禎、夏瀛洲、陳廷寵等等，帶兵時是喊得喧天價響的「中華民國萬歲！」「蔣總統萬歲！萬歲！！萬萬歲！！！」退役後，卻跑到中國和解放軍把酒言歡說「今後不要再分什麼國軍、共軍，我們都是中國軍」，禮堂正襟危坐聆聽習近平訓話，聞《義勇軍進行曲》必肅立致敬，天安門廣場參加中國閱兵大典，對採訪的《環球時報》侃侃而談「解放軍戰機出現在台灣島西南空域，是在自己的國土上，完全有權去巡邏」，這些由反共藍變親共藍、媚共藍、降共藍的將軍們，是「中華民國」、「蔣公」與「經國先生」的信徒還是叛徒？

當然，背叛「蔣公」與「經國先生」個人事小，背叛國家事大！當普丁於2月24日揮兵入侵烏克蘭掀起俄烏戰爭後，烏克蘭是如何區分「敵我」與對待背叛者，絕對可資台灣借鏡──烏克蘭總統澤倫斯基3月31日宣布，兩名負責國安事務的將軍因為「沒有決定好他們的祖國在哪裡」、涉嫌「叛國」而被解職，並指稱「我現在沒有時間處理所有的背叛者，但是他們終究會一個接一個受到懲罰。」

對當中國間諜的背叛者給以輕判甚至於緩刑、對背叛國軍的退將們的退休俸仍如數照付的台灣，是不是該學學烏克蘭了？