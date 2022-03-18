彰化縣意欲爭取升格直轄市，然而，人口數卻直直落， 125萬人直轄市的基本門檻可能不保，於是，王縣長3月14日召開記者會宣布，即日起至6月30日，外縣市遷入彰化縣的民眾，倘12月10日前尚未遷出，即發給3000元設籍禮金。此外，到戶政事務所辦理結婚登記的新人，也可獲得「幸福加匙．筷樂鏟子」禮品1組，引發熱論，並讓可能的縣長連任競選對手，嚴厲質疑發放禮金的正當性。

縣市治理經緯萬端，地方首長無不使出渾身解數，爭取支持。不過，年底地方選舉將至，偶一不慎，極可能影響選舉結果。甚且，人口數逐年下降對於執政績效，更是大打折扣，怪不得議員經常揶揄地說：縣長自誇做得那麼好，人口數為什麼愈來愈少？彰化縣人口數在2006年曾達131萬5034人最高峰，隨後逐年減少，2016年降至128萬7146人，近5年人口數也沒有好轉。據彰化縣政府統計，今年2月人口數已降至125萬2997人，三月甫過一半，又降到125萬2143人，倘跌破125萬人，副縣長人數也要減為1人。因此，縣府力拚衝過126萬人，至少也要力保直轄市門檻的125萬人。

彰化縣是全國六都之外的最大縣，對於人口數的持續下跌，縣民莫不紛紛提問：問題出在那裡？不少年輕人更直率的說，薪資太低，做相同的工作，鄰近縣市的薪水都要高出許多。此外，工作也不好找。近幾年來，各縣市政府無不努力推動「宜居城市」，「智慧城市」或是「人本城市」，名稱雖有不同，但都以營造「好住、好生活」的「好城市」為目標，然而，城鄉應比城市的概念更為多元。「好城鄉」人人喜歡，除了喜歡定居，遊客也喜歡來，廠商、投資者更樂於進駐。好城鄉約可分為四級，第一級：遊客只來一次。第二級：遊客會再來。第三級：遊客不僅自己來，還會帶人來。第四級：會設法住下來，而且，不乏傑出專業的人才。若以前述好城鄉的分級為借鏡，彰化縣政府發放禮金以確保人口數的作法，似顯得急就章，也把事情看得太簡單了。

實際上，彰化縣政府可擬具體辦法獎勵縣內各大企業與知名公司，多多開缺，並廣徵人才，對於由外縣市前來彰化縣就業者，縣政府並能與雇主協力，提供在地到位的服務，包括：生活環境介紹、租屋或買房、子女教育、長輩關懷等事宜，以協助其快速融入在地彰化的生活，吸引其設籍彰化，對於已在彰化就業者，更應優先邀請其設籍彰化。凡此，皆比設籍禮金更有意義，更有誠意，也更有成效。