不久前，有一所科技大學，擬推出與大學推甄入學有關的考前密集研習課程，引發議論，相關的人員並遭到議處，實為憾事。2010年，筆者受派隨團參訪德國柏林自由大學的科學教育中心，停留數日，深入瞭解大學與鄰近中小學科學教育的合作方案。根據中心主任的介紹，每位中小學生，每一年至少得有一次到大學來，在教學人員指導下進行科學實驗，僅見學生在小組中，做得津津有味。對學生而言，不僅學習科學知識，也能提早認識大學，更可能早早埋下進入大學的想法。

多年來，我國大學與中小學也常有互動，但多屬於個別的聯繫或努力，鮮少能建立長期系統的制度，讓大學與中小學校能有計畫的交流。其次，配合108新課綱的實施，也推出考招新制，並確立學習歷程檔案在大學甄選入學的占比與角色，以致，高中學生競相報名參加相關大學所開辦的研習營，倘能如願錄取，即雀躍不已。由網路公布的錄取名單看來，多數來自名校，競爭激烈，可見一斑。然而，大學能為高中職生，甚或國中生辦理相關領域的研習，應是好現象，也值得鼓勵，無須因少數瑕疵，因噎廢食或怯步不前。

大學辦理學生研習活動，主要目的在於培養學生的基本能力，並能與學校的教學互補，甚且，收費應比一般校外的課後學習更為低廉。此外，基於教育機會均等與人才培育的原則，也宜保留一定比率的名額，提供中低收入學生參加。學生經由研習，除了有效拓展學習視野之外，亦可其中寫出有內容、品質的學習歷程檔案，應非難事。

因此，高中階段的學生，對於學習歷程檔案，實無須多操心，不論是校內或校外，多有學習的機會。至於，在大學甄選入學前夕，所謂的「備審資料與面試準備」、「書面備審資料設計」等的密集課程，應無必要。刻意準備，反而不真實，更可能流於制式或千篇一律。學習歷程檔案雖是近幾年才戮力推動，表面上高中學生可能較缺乏經驗，但所有高中職校，皆已提供學生完整的撰寫參考範例，有如小論文般，稍加指導與練習，應可熟練。

另外，學習歷程檔案，雖包括學校課程學習成果與多元表現成果二種，但是如何呈現，皆屬學生自主的選擇與決定。所以，與其參加考前的惡補課程，還不如善用時間，時時審視自己的學習歷程檔案內容，省思自己如何從「不會」到「學會」的歷程，並預做筆記或預擬可能的Q&A，俾在面試時，完整的表達，也能針對議題做深度的思考。另外，面對考招新制，大學應秉於追求真理的學術風範，協助學子瞭解追求知識的正確意涵，這也是教育改革聲中，大學應盡的責任。