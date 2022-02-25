距今年11月26日縣市長選舉不到9個月，台灣各政黨無不卯足全力以赴，各候選人由於僧多粥少更是搶破頭力爭上游，形成台灣選舉文化競爭激烈「亂象叢生」的現象！尤其民進黨在這股國際「反中勢力」的匯集，與在「台灣主體意識」的張顯之下，可謂聲勢看好，導致候選人得意忘形，無視於「謙卑再謙卑」的政治涵養，吃相難看？

民進黨主席、蔡英文總統23日於中常會，有感於這一亂象，語重心長表示，民進黨執政獲得正面肯定，盼各參選人嚴守紀律，避免傷害黨；她也重話警示，如果黨內競爭仍如同2008年時，她就是一個「失敗的黨主席」。不知這些候選競爭者聽在心裡感受如何、如何反省？

就筆者的觀察，民進黨各級民意代表除了忙於地方事務的職責之外，他們在民進黨政治光譜的庇蔭之下，多數忙於自我權力、權利的競合、爭逐關係，少有對於台灣主體意識的建構、轉型正義、統獨之爭、未來國家論述的努力與辯解。換言之，這些民意代表只享權利，卻不敢從地方去宣揚、教化台灣主體意識的未來理想，甚至，絕口不敢談「台獨」！？

民進黨民意代表可能不曾思考過，在台灣已經逐漸凝聚主體性、認同台灣的近二十年，為何每次選舉屬於台派的候選人還依然如此艱困的戰鬥？

若是說「轉型正義」僅止於行政院、促轉會的事？地方民意不需要聲援、呼應嗎？致使台灣街頭依然中山路、中正路、中正堂到處充斥著黨國殖民主義者的符碼！遇到選舉競相啃噬權利的利益，圖窮匕見，顯露民意代表嘴臉的不堪？選舉過後台灣依然深陷統獨之爭，依然在中華民國的體制之下討生活，台灣人的宿命僅止於陷入如此不堪的輪迴？民進黨這塊招牌的民意代表在何處？

民進黨初選參選人只知將蔡英文、賴清德的照片往自己貼，自稱是大咖唯一支持；但為何自己不是「大咖的」，不也顯得自己的庸俗、無能嗎？預定於3月公布首波縣市長參選人提名名單前夕，中常會有正國會中常委再質疑台南市長黃偉哲被影射「A143」線民案？黃偉哲對於威權象徵遺址的拆除或更名的處置落後，確實不妥，但請不要學習國民黨那一套，殷鑑不遠！

蔡英文也說，「保護台灣是我們的價值，沒有疑義，但是保護台灣這個價值，不能被利用在競爭手段上面。希望可以挑出支持本黨價值的人，但大家也要謹守我們對於支持者的責任。」真是一言中的，台派的支持者為台灣主體意識搖旗吶喊，候選民意代表對於支持者的責任，不要露出「圖窮匕見」令人扼腕嘆息的不堪！