真理大學教授張家麟（左）日前署名發出「金門二十五條和平宣言」，表示金門不願成為下一個烏克蘭，宣言中包括要金門住民公投，軍隊撤離，加入福建自貿區，遊走在分裂國土的法律灰色地帶。示意圖／擷自真理大學、金門觀光局，民報合成

舉世注目著俄羅斯入侵烏克蘭情勢發展，國際經濟制裁能否擋住兵鋒，國際媒體也把台灣類比烏克蘭，事實上，台灣人對烏克蘭境遇也感同身受。

因為地理位置處在邪惡帝國邊緣，這一點相當雷同，第二，國族認同相當歧異，這一點也很相似，第三，被帝國鎖定為併吞目標，第四，國際社會對強權的容忍，以上四點使台灣成為在烏克蘭之後，很可能爆發戰爭的危險之地，因此，外媒也普遍認為：台灣海峽是仍然是最危險海峽。

但是，比起台灣，更像烏克蘭頓巴斯地區的是金馬外島，這些位於中國大陸棚周邊島嶼，地理上更接近中國，中台開放互往，金門、馬祖列島是小三通最前緣，美國智庫學者nancy tucker在《1949年後的台海風雲》書中，多次提到金馬列島問題是台灣安全破口，事實上，這幾年島嶼住民在國家認同上，確實有很大變化，眼看烏克蘭戰爭爆發，統派人士也在金門開了第一槍。

2月25日，孫文學校金門分院，由張家麟署名發出「金門二十五條和平宣言」，並表示金門不願成為下一個烏克蘭，宣言中包括金門住民公投，軍隊撤離，加入福建自貿區，這幾條都相當敏感，遊走在分裂國土的法律灰色地帶，因此，孫文學校張亞中第一時間跳出來切割，但是，此事已經引起政治震撼。

金馬列島在國共內戰後，成為連結中台兩國的臍帶，解放軍曾經想一鼓作氣，企圖拿下這些列島，卻被毛澤東阻擋，老毛認為如果金馬列島被中共併吞，很可能逼迫老蔣宣佈台灣獨立，因此，才讓中華民國一直控制金馬列島至今，維持中台本來一國象徵，早期金馬被視為反共最前線，反共堡壘，但是，小三通以來，反共氛圍降低，駐軍也大量減少，怎麼看，也不像軍事基地，更像島嶼渡假村，這樣的金馬，就在中台兩國的夾縫中生存，更真實定義，是「兩個中國」鬥爭的夾縫，因此，島嶼歸屬越來越矛盾與複雜。

張教授歸類為統派人士無需質疑，她所提和平宣言，雖然只提公投，沒談獨立，但是故意不提住民歸化問題，卻偏向領土歸屬，如同正在發生的頓內茨克，盧甘斯克的脫離烏克蘭獨立，台灣方面必需謹慎接招，最擔心就是金馬發生動盪，讓中共有機會出兵平亂。

從金馬地區多次民調來看，認為自己是中國人，人數確實比台灣更高，但是，是否願意接受中共制度治理，恐怕還必需觀察，如果實施公投，如何對親中或親台雙方公平處理，才是大問題，最重要的是必需由國際組織見證公投，並做好歸化措施，但是，從張教授所提的和平宣言來看，一旦加入福建自貿區，等同要向中共投降，不降者必需離開金門，如此一來，親台住民的住民權益將無法獲得保障。

金門已經開出投共第一槍，還以為可以拖延下去的民進黨政府，實在不能再坐視不管了。

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