日前拜讀某報刊登的台中教大何信翰教授〈語言與戰爭〉、客家電視台新聞部經理向盛言〈正視母語流失危機「客」不容緩〉兩篇投書，讓筆者聯想起一件往事，覺得有說出來與國人分享的必要。

大約二十年前，筆者曾參與〈台北客家遷移史〉的研究計畫，負責語言部分。在計畫開始進行之前，策畫單位曾辦一場座談會，邀請各行各界的前輩鄉親來講述他們在台北生活發展的經驗，讓筆者印象最深的是一個關於「語言」的故事。

有一位開工廠的苗栗鄉親說，他開的公司，響應李登輝總統的「南進」政策，到馬來西亞設廠。有一次工廠接到一筆很大的訂單，若能如期交貨，利潤十分可觀；但客戶要求出貨的時間比一般正常時間緊急，必須要加班生產。公司派駐馬國的台灣廠長要求當地工人加班，但他們堅持不肯配合，事情緊迫，廠長電告後，這位苗栗鄉親十分著急，親自飛到馬國處理。

工人並未給遠道來的台灣老闆面子，溝通無效，他們仍然拒絕加班；這位苗栗鄉親跟同屬客籍的廠長都為此事焦急萬分，因為若未能如期交貨，不但賺不到錢，還要賠償巨額違約金……..兩人十分懊惱，用客語交談磋商。當時正在一旁的工頭忽然開口操著客語說：「原來頭家同廠長都係客家人！既然平平係客家人，這件事就包在厓身上，定著無問題。」

經過工頭出面溝通，工人都願意加班趕工，兩人總算鬆了一口氣，最後順利交貨，公司也賺到了錢。(按：馬國華人有不少屬於廣東客籍)

這位當老闆的苗栗鄉親最後很感慨地說，他在台北闖蕩三、四十年，平日不是說華語就是閩南語，不曾說過母語(客語)，沒想到在關鍵時刻，卻是自己的母語救了事業。

多會一種語言，多開一扇窗子看世界，母語何時會變成救命的「通關密語」，沒有人知道，我們怎能輕易丟失母語呢？