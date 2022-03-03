查公法學大師林紀東教授（曾任27年大法官）所著《訴願及行政訴訟》（1976年10月出版）第160~169頁探討「行政訴訟的判決及其效力」指出，行政訴訟判決所發生的效力，略有下列三種：（一）拘束力。（二）確定力，亦稱「不可變更力」或「既判力」，包括形式上的確定力，以及實質的確定力。（三）執行力。

其中有關行政訴訟判決「實質的確定力」，……包括否定說（自可將其撤銷變更）、肯定說（不應把它撤銷變更），以及折衷說（視情況而定）。按多數學者贊成「折衷說」這一說認為行政行為，具有實質的確定力與否？應該分別決定，即將行政法院的判決，和行政機關的行政行為，分開來看，前者具有實質的確定力；後者如係授與私人權利或利益的行為，具有實質的確定力，但如係使私人負擔義務，或使其發生不利益結果的行為，則不具實質的確定力。

2月26日聯合國NGO世界公民總會等共同舉辦「二二八事件紀念會」暨「聯合國零歧視日」守護人權論壇，林文舟教授（前最高行政法院法官）發表「力挽倒退嚕稅務處分救濟途徑」論文指出，既判力的拘束目的主要在使「受不利判決之當事人」於其判決確定後不得於新訴訟為與該確定判決意旨相反之主張，以維護法的安定性以及法院的公信力，至於係「受有利判決之當事人」，既判力係確認或賦予其權利或法律上利益，並非加諸負擔或義務，本不受既判力的拘束，且基於自我權益自由處分原則，並非絕對不得放棄自己被確定判決確認的權利或法律上利益。

又指出，對於代表國家為租稅債權人的稽徵機關而言，其遵守依法行政原則之義務，毋寧超過固守既判力利益的職權，蓋確保國家行政權的合法行使，以保障人民權益，乃行政程序法第1條與行政訴訟法第1條一致明示的立法宗旨、首要目的，勝過法秩序安定性的追求與維護，如果託辭法院已經判決確定，而不願撤銷違法的稅務處分，無異一錯再錯，不但違反依法行政原則，且恐招致更多民怨，引發大規模抗爭，反有傷法律秩序的安定。

我們發現有關太極門民國80〜84年度的綜所稅，台中高等行政法院民國94年5月25日93年度訴字第131號判決，民國80、82〜84年度太極門勝訴，81年度太極門敗訴，太極門四勝訴一敗訴，非常怪異，在相同事證條件下，為什麼出現不同的判決結果，可說是一件違法判決。

依前述，太極門民國81年度的綜所稅顯然為一項違法的稅務處分，國稅局為「受有利判決之當事人」，本來可以不受行政法院判決「既判力」的拘束，依行政程序法第117條等規定，撤銷原來的稅單，還給受害人公道，消除多年以來的民怨；不過，國稅局官員們欠缺人權思維，採取「流氓官僚式」做法來因應，引人不解與遺憾。