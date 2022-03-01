星期天（2月27日）我受友人之邀請，帶著姪孫於真善美劇場七樓觀賞了《沈默呼聲》這部一小時四十五分鐘的電影。說真的話，在台灣拍攝出來的影片會讓我感動的是魏德聖的《海角七號》。這部電影等於是在講我父母親那個時代的故事，而且他用台灣人能感動的文化心情編成一部讓人們看到自己父母親的年輕時代，並把自己跟父母親連結在一起。具有台灣文化背景的台灣人幾乎沒有不感動的。

但是星期天看了《沈默呼聲》之後，我一直覺得這是一部任何人來看，誰都會感動的電影。或許許多人知道，這部電影是在講法輪功在中國被迫害的故事，法輪功的朋友僅是練功、鍛鍊身體，勸人為善而已。但因爲有上億的中國人都在學法輪功，這就使中國共產黨開始害怕並迫害法輪功，它們用各種偽造的事實透過媒體與教育來醜化法輪功。劇中有兩男兩女的主角，他們為了讓大家知道真相並非如此，所以就透過各種方法來散發傳單。但這四位所面臨的就是共產黨接踵而來的酷刑、迫害。在這部電影當中，共產黨的迫害被拍的非常真實，甚至讓人有時想閉上眼睛偷看，這部電影都是在台灣拍的，除少數地方之外，你不會覺得是在台灣拍的電影，裡面有台灣的演員，主角就是。但是他們在電影中所講的華語卻是中國大陸人的口音，而相信法輪功真相的四位演員，在受到迫害時，有的被酷刑而認罪，有的寧願被酷刑致死也不透露風聲，有的則是即使老婆帶孩子回上海與他分手，還是一副凜然面對被迫害的壓力，與共產黨人講出法輪功的真相，並與外國記者合作，使得真相被報導於國外。作者就在情節逼真寫實的動人心魄之中，看到了演員的表演技巧，也看到了導演如何以緊湊、動人心魄、扣人心弦的畫面讓人們緊張而又感動，對我而言，我看到了共產黨本來是任令人民有自由去練就法輪大法的，但卻在一瞬之間，法輪功馬上被共產黨當成罪犯處置，酷刑以及各種刑具令人觸目驚心，這不就是從自由掉落至地獄而被獄卒慘殺割肉的景象嗎？台灣人太自由了，如果看到這部電影，將使大家知道如何守護自己自由的重要性，那種失去自由就宛如烏克蘭人被迫離開家園一般，這部電影是使台灣人懂得保護自己，知道用自己的努力去保護自己自由的一部好電影，即使全世界非華人的地區看到這部電影，也會拍手叫好。或許我可以說，《海角七號》是為台灣人拍攝的一部懷古的好電影，但是《沈默呼聲》卻是告訴全人類要知道暴政是會讓人失去自由甚至性命而墮入可怕的世界的，並且這部電影是用另一種世界共通的語言所拍攝出來的好電影。電影看完了之後，我才知道許多戲院害怕市場與政治報復的問題而不願播映，但是如果台灣被共產黨拿走，那個時候你就什麼都沒有了，人們要知道中國共產黨講留島不留人，他們是真的做得出來的，就如同對付法輪功一般。只想錢，卻不讓台灣人知道中國共產黨的可怕，那才是悲哀！