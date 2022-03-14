轉型正義之實踐工程，包括：（一）對加害者的究責處置，（二）對受害者的補償（賠償），以及（三）對歷史真相的還原與保存。示意圖／Pixabay 、公視新聞，民報合成

3月13日自由時報A13版刊登〈凝視：轉型正義與歷史記憶〉一文指出，截至目前，我們只做到對受害者的補償。對加害者的究責處置始終闕如，甚至對歷史真相的還原和保存也牛步化。很多人在問：為什麼台灣的轉型正義一直都無法處理加害者問題，造成「只有受害者，沒有加害者」的奇特現象？

又指出，台灣從威權轉型為民主政體的確是罕見的「寧靜革命」，沒有槍砲鮮血，但令人遺憾是，李登輝主政的十二年間，台灣完全沒有處理轉型正義工程。然而，政黨輪替後的民進黨，似乎也沒有嚴肅正視轉型正義的重要性。

目前，轉型正義之實踐，主要是指一個社會民主化之後，對於之前的威權政府曾經對無辜人民所造成的傷害，必須加以修補的轉型正義工程，包括：（一）對加害者的究責處置，（二）對受害者的補償（賠償），以及（三）對歷史真相的還原與保存。前述轉型正義工程（一）仍未進行，（三）做得不完全，轉型正義工程可說是「未竟全功」。

我們發現，1996年底「宗教掃黑」製造出來的「太極門假案」。事實上，監察院已經兩度調查，認定太極門案有侵害人權之重大違法。2002年監察院調查意見指出，侯寬仁檢察官偵辦太極門案涉犯違反偵查不公開等8項重大違法，並移送法務部從嚴究責議處。2009年監察院再度調查指出，國稅局於太極門稅案之稽徵有未善盡覈實調查、核定之責等7項重大違法而予糾正。而目前轉型正義工程之實踐，排除了1992年以後發生的重大人權侵害事件，欠缺公平正義。

目前，重大人權侵害事件—太極門案，已經受到國際間捍衛宗教自由、人權學者的矚目與關切，且成為聯合國人權理事會討論課題之一，這不是「台灣之光」。

期盼政府不要堅守1992年以後發生的重大人權侵害事件，不適用現行的轉型正義工程。建議政府設法早日公開「太極門假案」的真相，找出「加害人」，以還給受害人公道與正義。