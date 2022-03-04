烏俄戰爭持續進行中，只有同屬邪惡的俄羅斯、白俄羅斯、中共及北韓，認為俄羅斯發動戰爭有理。其餘全世界民主國家，一致聲援支持烏克蘭，譴責俄羅斯，世界地球村，牽一髮動全身，沒有人能置身事外。尤其台灣人，面對邪惡共產中共，更要提高警覺，防範未然。烏俄之戰，給國人最大的啟示是，自救人救天救，自助人助天助。任何國家如果有戰爭，自己不救，別人也救不了，唯有自己想救自己國家及子民，才能感動其他國家，參與戰爭支持或提供武器、金錢。

看看電視畫面，台灣若有戰爭，我們的前總統，可以像烏克蘭前總統拿武器拿槍上戰場嗎？叫他閉嘴少說助他人志氣滅自己威風的話，恐怕都很難，別提拿槍著甲種服裝上戰場了。這就是烏克蘭戰鬥意志，感動自己人也感動全世界的偉大啟示。

再看另外的影像，烏克蘭人用手拆地雷，用人肉炸彈炸橋，不讓俄軍坦克越過橋樑，幾人能夠？他死後被追封為烏克蘭英雄，名符其實。再說，以身體擋住坦克，奧運拳王換上軍服上戰場，選美皇后高跟鞋變成戰鬥鞋，幾家能夠？這就是令人敬佩讚揚的烏克蘭戰鬥精神。烏克蘭在鄰國工作的人，不是急著逃難，而是趕回國參戰，無法作戰的百姓做气油彈給前線使用，這跟以色列人的戰鬥意志不相上下。看在眼裡，民主國家豈能袖手旁觀？如果一個國會議員跟敵人曖昧不明，令民衆質疑是敵人的同路人，卻進入國防外交委員會，這種黨這種情況，怎能感動國人？又如何感動友邦？友邦敢賣高端武器給台灣嗎？這種黨不處理，選民將會用自己方法處理。

我們台灣有國家認同問題，這些台灣布袋裡的老鼠，萬一台海有事，能寄望他們嗎？絕不！因為會變成請鬼拿藥單。他們認為台海戰爭，可以拿綠卡搭機去美國，平時駡美國戰爭去美國，這種可恥的人，豈會留在台灣一起戰鬥？台灣必需破除中共的認知戰，避免喪失鬥志及士氣，打仗靠武器，更靠士氣。平時應該加強反共意識教育，強化全民皆兵氛圍。立法院應編列預算，讓20至50歲男女及後備軍人，利用假日報名參加射擊、丟擲手榴彈及製造汽油彈等訓練，酌予工資。再者，義務役至少為期一年，才符合國防所需及成本。看在美國、日本及歐盟、澳洲眼裡，這種國家有事，就是他們國家有事，哪需煩惱無人相挺？記住，自助人助是不變的鐵則。