幣託交易所

台幣可入金交易所，第一間便利商店可購買幣特幣的交易所，可APP上完成KYC

建議下載 BitoPro App 註冊，因刷臉系統需於 App 上執行。

iOS 系統下載請至：iOS App Store

Android 系統下載請至：Google Play

BitoPro App 註冊，點選右下角「帳戶」。幣託貼心設計，帳戶人像的綠色點點表示網路正常，若出現黃色點點，代表網路不順喔！進入帳戶後，點選「登入 / 註冊」

要註冊的朋友們別急著登入，請點選最下方的，「立即註冊」，填寫註冊信箱與自訂密碼。即完成信箱與手機驗證。

或點選https://reurl.cc/dXkpbM

※填此推薦人ID碼：0503530419 特別享有 20% 新戶交易獎勵

輸入綁定電子信箱與 自訂密碼、輸入驗證碼

至註冊信箱收取驗證碼，輸入驗證，完成信箱綁定

輸入手機號碼，收取驗證碼簡訊，輸入驗證碼，完成手機綁定

點人像「帳戶」，點選下方紅匡處的註冊信箱，即進入個人資訊頁，再點「驗證」，進入驗證環節。

進入驗證頁面，點選身分驗證的「驗證」。本國人請進行「身分證」驗證。外國人請以「居留證」驗證。

進入刷臉快速驗證，依指示掃瞄證件正面與背面。請於光線充足場域進行驗證，掃瞄時請避免反光，影響AI判讀。

請按指示接續進行臉部辨識與驗證人與證件是否相符的AI辨識。就完成刷臉啦！

系統會自動導入掃描證件的資訊，請查驗確認後填寫其餘個人資料，接續請配合主管機關要求，填寫完個人資訊欄位。

按送出，身分驗證環節就大功告成囉！並跳出顯示「審核中」接續進入到「綁定銀行帳戶」驗證。

點入後填寫綁定銀行的分行資訊與戶名、帳號，並上傳存摺封面（有戶名的封面），若為網銀請登入後截圖，資訊須包含戶名、帳號、分行。

提醒您，後續使用僅能以綁定銀行匯款加值 / 提領。另外，建議您至綁定銀行進行約定轉帳服務，提高單筆限制額，並且網銀操作會寄送匯款通知信，保障資產安全！

BitoPro交易中心使用

初進場，須從綁定銀行匯 款至個人專屬銀行帳號

進入錢包，透過綁定銀行 的網銀或ATM匯款至個人 幣託台幣帳號（不接受銀 行臨櫃）

進入『市場』， 點要交易的幣種

『限價』指以自己設 定的價格做交易，『市價』為目前市場 價格，操作完全與股票相同

優點：穩定收益、 保本保息

幣託附買回條款，約定到期買回

優點：收益優於其他理財商品

推出已超過500檔，市場認同，幣市 下跌時的進可攻、退可守理財管道

固定周二、周四開檔期， 特殊節日開出高年化檔期優惠用戶