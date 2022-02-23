世界母語日前總統蔡英文宣佈將包含閩南語、客語、原住民語、馬祖閩東語在內的本土語言，以及台灣手語，都列入中小學生的必修課程。此舉，可喜可賀，既與國際接軌，也算亡羊補牢，讓逐漸流失的母語露出傳承的曙光。

猶記當年國民黨對於母語的箝制與打壓，學生在校不得說母語，只要說了母語，就要被處罰，罰錢或體罰算是小事，甚至被處以戴著「請說國語」的「狗牌」在校園內抓其他講方言的人，直到抓到下個講方言的人，狗牌才可以交給講方言的人。這樣霸凌的教育模式就活生生地在校園內發生，以致今日還有許多台灣人深刻到以為講「母語」是一種恥辱，甚至是一種違法的印記。

這還不夠，電視劇播出的劇情也多半是講方言的是低階的苦力階層，而那些外省人不管是哪一省的方言都算是字正腔圓的「國語」，多半是上層或管理階層。這些看似無關政治的電視劇也以腳色及語言貶抑、洗腦台灣人，讓母語成了一種低階，不能登大雅之堂的形象深植人心。所以，幾年前還是有「高級外省人」竟然還敢厚顏無恥的想方設法撈取「台巴子」的退休金，骨子裡就是外來政權的掠奪心態作祟。

而最諷刺的是被認為保有中國古漢語特色的台語，在布袋戲風行的年代，竟也曾被當時的新聞局長宋楚瑜要求改用「北京話」演出。

種種荒謬絕倫的手段，不只凸顯大中國文化霸權的思維，也赤裸裸的反映國民黨的威權無所不在。語言、教育、歷史、戲劇、文化、歌曲、生活等等全被政治霸凌了，而最可怕的是，人的尊嚴、價值與國家認同也被嚴重扭曲了。

可悲的是，這樣的氛圍不只在台灣，當年在海外的台僑只要講「台語」就會被視為「台獨」，被扣上顛覆國家反動份子的帽子。在故鄉說母語是一種變相的禁忌，在異邦講「母語」竟也成了一種原罪。這不明擺著要逼人民反動嗎？再加上派駐海外的職業學生、武官、駐外人員當中潛藏多少特務與告密者，不管是無中生有或推波助瀾，講母語曾被簡化成顛覆國家的標籤，這是多少流浪異鄉海外台僑心中的痛。

現在，隨著世界母語日浪潮，蔡英文完全執政至今終於把母語列入中小學生的必修課程。更說要讓更多人開口說母語，族語在生活中落地生根，政府投入的預算才有意義。無可否認的，這比「母語在家學」有更深刻的文化意涵，甚至某個程度而言，這是另一種轉型正義，語言與認同的轉型正義。

可惜的是，我們的駐外單位或僑委會，至今還有「台語等於台獨」的思維的人物窩藏其中，與中共互相唱和交好，不只拿著台灣納稅人的錢懷抱虛幻的統一夢，甚至或明或暗的續以打壓台僑相關社團。

國家體制內充斥著這種飼老鼠咬布袋的人員，請問母語要必修，那老鼠不該死當或驅離嗎？放任老鼠在體制內猖狂，吃掉的不只是民脂民膏，也吃掉國家的認同及政府的公權力。

蔡政府拿出魄力改革吧！別讓「老鼠」腐蝕民主法治與國家認同！如此，母語才能在生活中的落地生根！