白狼張安樂日前率眾在彰化搶迎大甲媽，彰化縣警察局彰化分局長王國峯要求張安樂等人出示大甲鎮瀾宮的「疫苗3OK」卡，不然不准張安樂等人進入管制區接轎，雙方發生推擠衝突，造成3名警員受傷，彰化分局也逮捕6名滋事分子。警政署長陳家欽說已成立專案小組，一定追究到底，是否有紅色勢力介入造成衝突也是偵辦重點。

警方這次迅速反應及偵辦，值得肯定。除了立即制止暴力之外，偵辦是否有紅色勢力更是重點。白狼不管是以政黨、社團、幫派或宗教等等勢力衝撞台灣的民主社會體制由來已久，如愛國同心會長期在台北街頭霸凌法輪功或台獨大旗隊成員；太陽花運動時更不時「路過」街頭、製造事端；「中國新歌聲」在台大舉辦時，還將學生打得頭破血流；違規在台北車站周邊大肆喧譁慶祝中共國慶；更公開宣稱將促進中國統一的理念深入中南部的青年、鄰里、廟宇⋯⋯等等。總之，惡跡劣行不只罄竹難書，還紅色斑斑，從街頭到校園，除了公然傷人，甚至滲入宮廟搞統戰，不論是傷害有形的人身或社會治安或危害無形的國家主權。

說穿了，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂為首的團體，危害社會治安及國家安全已是累犯、慣犯。今日敢以迎接媽祖神轎之名擾亂社會秩序、混淆視聽，更別忘當年滅香活動白狼的愛將不也身列其中，誰敢擔保明日不會以媽祖之名迎共軍呢？

政府已縱容姑息白狼「統一促進」擾亂社會秩序、國家安全多年了，現在白狼更明目張膽的想用媽祖當「統戰」的工具，白狼想當中共的馬前卒是他的選擇，但把媽祖染黑、染紅，還當成政治工具，不只人神共憤，檢警現在也終於站起來捍衛公權力，希望亡羊補牢猶未晚矣，只是不要雷聲大雨點小，因為這不只捍衛公權力，還捍衛國家主權及媽祖的清白。

蔡政府要辣，就先讓公權力硬起來！今日若不好好制裁「白狼」，明日「白狼們」不只充斥台灣的宮廟與各階層，今日既可以穿著「台獨製造戰爭」的背心來掩護「迎敵」的居心，公然假迎接媽祖滋事，明日不會真迎接共軍攻台嗎？