序

文協的啟蒙，如一代接一代的情史

文／蘇碩斌（國立台灣文學館館長）

台灣文化協會，成立於1921年10月17日，距離日本統治台灣的1895年，以及結束殖民的1945年，恰恰位在正中間，真的好像命運的轉折點。

略數文協的大事紀，1921年在台北靜修女子學校成立，1923年本部遷至台南，1925年左派成員在彰化組織二林蔗農組合，1927年台中公會堂發生左右二派分裂，同年右派另組台灣民眾黨，1931年左派文協和右派民眾黨同年遭到取締，實質的文協，十年就此告終。

從組織存活來看文協，確實只有十年；但台灣並不從此不再思考啟蒙。幾年之後的1934年，「台灣文藝聯盟」再度匯集台灣的文化人，一樣熱切想要啟蒙民眾。他們更加廣泛地體察民眾，在文學、美術、音樂、戲劇、電影、甚至舞蹈都開出驚人花朵。文協十年過去，文藝聯盟承繼的「文協精神」，推著台灣人在殖民土地上打下一塊一塊的思想陣地。可惜在1936年8月，台灣文藝聯盟還是解散。

即使是1945年終戰之後，台灣人對文化的期許一度再點燃。可惜歷史又開了台灣文化人一次玩笑，新政權的二二八事件、白色恐怖，迅即澆滅等候許久的熱情。

文協的各種事情，從1949年之後日趨沉寂，數十年間罕為人知。但是文協的精神並不枯竭。1970年代台灣知識分子重述殖民地時期政治社會運動史，關於文協的研究考察也重新開啟，一百年後的現在，才發現文化人後來做的許多事情，只是文協精神的新足跡。因此，當更多資料重見天日，也能更加細緻去回看歷史， 更能提出新的詮釋觀點。

國立台灣文學館（以下簡稱台文館）「百年情書．文協百年特展」，是我們在大量文協歷史研究中，刻意由「情感面」提出的詮釋角度。台灣文協的啟蒙，在我們看來，就是文化人追求大眾的情史。因此，我們深入1920至1930年代散落各個領域的人物，挑選出六位落實「啟蒙精神」、渴望「追求大眾」的文化人典型， 並化為六封情書展開策展。

呈現在各位眼前的這本書，就是展覽圖錄的延伸作品。書中除了展場的實錄，也特別邀請蔡明諺教授約集多篇文稿，增補因為展場有限時空而未能表達的知識材料，再由文化銀行與前衛出版社共同合作，完成這一本極具紀念性的圖錄專書。

一百年前成立的文協，組織雖只有不算長久的十年，文化人追愛大眾的啟蒙確已開啟。因為這個起點，文協的啟蒙精神，一代一代的流傳，彷如一封一封追愛的情書，奮不顧身，前仆後繼，才有我們今天政治社會的自由、情感奔放的自在。



2021年5月8日至2022年1月2日「百年情書‧文協百年特展」揭幕儀式（左起）陳澄波文化基金會董事長陳立栢、莊松林家屬莊明正、文化部主任秘書陳登欽、國立台灣文學館長蘇碩斌、導演鄭有傑、李家驊。圖／擷自國立台灣文學館長網站

撰文者簡介

蔡明諺：國立成功大學台灣文學系副教授

林佩蓉：國立台灣文學館研究組組長

黃小蛋：國立成功大學台灣文學系研究所碩士

陳淑容：中央研究院台灣史研究所博士後研究員

黃信彰：人文國際（股）份有限公司及國內多處文化園區執行長

邱函妮：國立台灣大學藝術史研究所助理教授

陳佳琦：石學文化工作室負責人

陳婉菱：曲盤聽講文化工作室／文藝總監、台灣大學音樂學研究所博士班、著有《詞曲之外：奧山貞吉與日治時期台灣流行歌編曲》

石婉舜：國立清華大學台灣文學研究所副教授

張晏菖：國立清華大學台灣文學研究所碩士，碩士論文《反思社會運動者自我：「編輯者賴和」與《台灣民報》的戲劇》獲得 2020年台灣文學傑出博碩士論文獎。

李家驊：導演

鄭有傑：導演

王嘉玲：國立台灣文學館展示組研究助理

黃子恩：國立台灣師範大學藝術史研究所碩士