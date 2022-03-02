前美國國務卿杜勒斯對台灣的貢獻就在維持現狀，拖以待變，等台灣自然走向與中國不同的兩個軌道，成兩個不同的國家。示意圖／擷自網路，民報合成

2月22日出版的《杜勒斯與台灣命運》新書，共有9章，其第4章的標題為「反共保台：共同防禦條約」，可見「反共保台」是冷戰時期，防止共產黨勢力擴張，避免把台灣關進「鐵幕」，並維繫西太平洋地區的和平、安全與穩定，《中美共同防禦條約》廢止後，接替的《台灣關係法TRA》的立法要旨亦在此，引人矚目。

該書第228〜230頁指出，以杜勒斯的理念和政治哲學，他對台灣的貢獻就在維持現狀，拖以待變，等台灣自然走向與中國不同的兩個軌道，成兩個不同的國家。這些理念有幾個要素（有6項），對台灣命運有決定性影響。兹將第一、二及五項摘述如下。

第一，維持現狀：現狀是既成事實，不能以武力方式尋求改變。如果有一方尋求武力改變現狀，自然會引起反抗，衝突、戰爭便不可避免。他把維持現狀，維持和平視為第一要務，美國和盟國的軍力是用於防衛，而非主動攻擊。

第二，等待自然力量的演變：現狀不會永遠不變，而是有一股自然的力量，隨時間而演變，使原來無法解決的問題變成可能。在演變到成熟時，問題才有可能解決，如強行解決便會生衝突。在這個原則下，他不但要求中共維持現狀，也要求國民黨政府維持現狀，等待和平演變。

第五，他反駁中共主張台灣是它的內政，及自古以來台灣就是中國一部分。他的說詞最直接了當：中共從未統治台灣，而台灣也不是中國自古以來的領土，它至少有六十年（1955年，按即1895〜1955年）不屬中國。這個事實與論述，他對蘇聯外長莫洛托夫、緬甸總理宇奴和印度的梅農都提過。〔參見美國外交關係文件彙編（FRUS）1955〜1957年，Vol.II Chuina,P564,620,393〕。

我們發現在1947年228事件，白色恐怖年代，國民黨政府的戒嚴，威權統治，人民噤聲，台灣人沒有發言權的時代，杜勒斯節制蔣介石，不讓他作出不合台灣人利益的行動，甚至到台海危機降低後，開始經濟援助台灣，蔣介石以經濟發展為重，杜勒斯運用外交手段及軍事經濟援助保護台灣安全，防止台灣被中共侵略併吞，讓時間的自然演變與內部動力使台灣有機會走向民主與繁榮。

如今，我們思及杜勒斯過去主導《舊金山對日和約》，促成《中美共同防禦條約》，以「反共保台」戰略，將台灣納入自由世界第一島鍵，台海得以維持現狀，在關鍵時刻保障台灣安全，為台灣民主與建國留下生機，為感念杜勒斯，如何設法在台灣土地上留下紀念性標記，值得大家重視與探討。