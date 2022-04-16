南一中也有紅樓，包括禮堂及教室，不管是文藝復興式或羅馬式，看在莘莘學子及校友眼睛，就是好看。圖/取自台南旅遊網

有朋友寫文章，台灣五中的歷史與教育意義，深感敬佩與讚嘆，能夠生動地把雄中、南一中、中二中、新竹高中及成功高中等五所高中的特色及傑出校友，做完整的介紹，非常不容易。

南一中也有紅樓，包括禮堂及教室，不管是文藝復興式或羅馬式，看在莘莘學子及校友眼睛，就是好看。哪怕當年學生最害怕的數學，有人開根號乘以10還是不及格，要留級重唸，但不影響日後的成就。數學100分當到院長，數學被當也當到院長，這就是南一中可愛之處。所謂紅樓子弟多才俊，捲土重來未可知。相信4月16日南一中百年慶典，會有冠蓋雲集的景象。

南一中的別稱是竹園岡，在清朝叫西竹圍，日治時代改為西竹町，以後改稱竹園岡。校歌歌詞裡面有鄭成功及沈光文，日治以前有另外的校歌，校友相聚有老少兩套校歌，你說可不可愛？

南一中學生優秀的喜歡唸醫科，不然就是電機系，4，50年前數學不行的，只好唸社會組乙、丁組。甲、丙組成績雖厲害，但20多年來，總統卻是當年的丁組學生。因此，別羨慕別人數學很棒，也別嘲笑他人數學糟糕，鐘鼎山林各有天性，就讓每個人發揮他們的才華吧！這才是教育的真諦。

南一中的學風自由，喜愛講台語，因此有校友笑說南一中的國語是台語，也因而造成國語不太標準，常被北部學生笑。4，50年前的南一中與建中，有南一中北建中的雙霸稱號。現在私立明星高中如雨後春筍，加上其他因素，南一中不如已往亮麗。但教育正常，有美術、音樂、體育，當年也有製圖、工藝課，4，50年前做的收音機還能聽，你說可不可愛？

南一中校友遍佈各界及海外，有當過總統的陳水扁、中研院院長的翁啟惠、號稱「蔡公投」的蔡同榮、國際級導演李安、世界級生命科學李鎮源、立法院院長王金平，醫師及教授、律師更是琳琅滿目。不管校友成就高低如何，站在崗位上努力以赴，追求真理，熱愛社會就是貢獻就是成就。正值南一中百年校慶，以此詩表達慶賀。

竹園岡裡趣事多，榕樹下南北集合，

年少不知方位何？昏頭轉向像野鴿。

美術體育都上過，音樂工藝也不錯，

數學被當人最多，人才濟濟不寂寞。

紅樓才子追夢多，醫生教授滿街頭，

奧斯卡獎有一個，南一中人要出頭。

百年風華正閃爍，璀璨一中別錯過，

操場相遇暖心窩，追求真理得善果。