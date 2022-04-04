日前海基會董事、世界大同文創公司董事長彭蔭剛平面媒體刊登全版「兩岸不能打仗」廣告，呼籲蔡政府接受「和平統一」。此舉，引眾怒，不僅鄉民罵翻了，也有立委轟不適任海基會董事，面對撤換的呼聲，海基會不是回以個人言論，就是「沒有評論」。顯然的，海基會要冷處理、真護航？



圖說:彭蔭剛心向中國也並非不行，畢竟他若想成為中國人是他的自由，但就到中國去吧。否則具有官方海基會的董事身份卻鼓吹和平統一、企圖消滅台灣的作法。圖取自立委邱顯智臉書

其實，彭蔭剛心向中國也非一朝一夕，也並非不行，畢竟他若想成為中國人是他的自由，但就到中國去吧。否則具有官方海基會的董事身份卻鼓吹和平統一、企圖消滅台灣的作法，不只與陸委會主張「兩岸應互相承認主權」背道而馳，更違反廣大民意。如果這種公開為中國代言的「董事」可以留在中華民國的體制內，不就表示絕大多數捍衛台灣主權及民主自由的人實在不「懂事」？如果海基會的董事連最基本的「平等」的原則都守不住了，真不知還能如何未台灣人民爭取「和平」？

彭蔭剛的認知與價值判斷一向可議，作為更令人鄙夷。他曾在媒體刊登廣告，歌頌被稱「高雄屠夫」的父親彭孟緝，更指稱當年二二八事件受難者為「暴徒」。2007年2月更委用中央研究院研究員朱浤源、黃彰健等人為彭孟緝翻案，目的竟是「消除對外省人的誤會，為中國統一促進」，非單只是出於一個兒子想為父親飾過而已。

當然，他習於登報，從為父飾過之外，這次的為匪宣傳之外，還不乏媚共之舉，如2015年8月31日在聯合晚報刊登半版廣告，力挺前副總統連戰前往中國參加紀念8年抗戰勝利活動及2018年7月17日在《人民日報》台灣版上，刊登了中英文並陳的半版廣告，嚴厲警告11日才赴任的AIT處長酈英傑，別再出售更先進的武器予台灣，「蓄意挑起台灣與大陸間的戰爭」等等。

這樣背景的人，在國民黨時期，黨國不分；現在，竟敵我不分，這是民主進步？還是個人自由意志或財勢背景可以凌駕國家主權？

民代要求撤換，但海基會卻不處理，是不是蔡政府根本就是默許而冷處理呢？一如前海基會董事長田弘茂，雖任董事長卻以未支薪為由，規避國會的質詢與監督。一個被視為告別「買辦政治」的人選，卻毫不避嫌地兼任多家企業的獨董。更曾稱家庭無兩岸業務，卻被踢爆兒子在陸經商等等問題。但「資匪」疑慮未清，竟又轉成總統府「資政」了。成了資政，「資匪」情事也就不算一回事？

一個前海基會董事長及董事的作為不只被海基會默認，甚至護航。這不光是海基會的問題，更是蔡政府的問題了。到底台灣何去何從？台灣的未來、發展，要的是資政？還是資匪？兩岸政策可以模糊，但國家認同或立場卻不容模糊。政府的不說明、不表態、不處理就算是基本立場？還是台灣隊隊長露出馬腳來了？

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