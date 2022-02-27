《紐約時報》、《華爾街日報》暢銷書！

獻給被工作與生活壓得喘不過氣的你。新編增訂版特別收錄〈二十一天專準主義挑戰〉，帶你邁向專準人生。

本書作者以「少，但是更好」做為本書的核心概念，闡述讓生活化繁為簡的重要性。一旦有「事事都重要」、「有沒有辦法做好所有事」的想法，不管什麼請託、要求都攬在身上，結果就是自己愈繃愈緊，焦頭爛額，反而工作生活兩頭落空。

為了達到「專準主義」（Essentialism）的狀態，作者在書中以三步驟來解釋：

一、精挑：判斷目前什麼事情才是首要，先問問自己，「現在所做的事情，是否值得投入？」如果不是，應該要勇敢拒絕。要成為「我選擇這麼做」，而不是「我必須這麼做」的人。

二、簡化：刪除瑣碎無謂的枝節。

三、準確執行：移除障礙，讓執行過程減少阻力與痛苦。

本書不是教你如何在最短的時間內完成最多事情，而是教你如何只做正確的事。本書談論的並非時間管理或提升生產力的策略，而是提供一個系統性的方法，教你如何在個人和專業領域中變得更有效率、更有生產力和更有影響力。

最終，你會過忠於自己的生活，而不是別人期待你過的生活。

本書目錄

中外各界推薦

推薦序 「取捨」是一門重要的學問 郭瑞祥

譯後序 學會取捨，成就化繁為簡的舒心人生 詹采妮

新編增訂 二十一天專準主義挑戰

第一天 如何成為「精．簡．準」的人

1. 追求本質

專準主義者的核心思維模式為何？

第二天 懂得選擇：選擇的無敵力量

第三天 懂得辨別：不會每一件事都重要

第四天 懂得取捨：我想要哪一個問題？

2. 精挑

我們該如何辨別多數瑣事和少數要事？

第五天 逃離：留點空間，沒有人是無可取代的

第六天 留意：看清真正要緊的事

第七天 玩樂：有玩心，擁抱童心才能激發創意

第八天 睡眠：好好睡，保護你的最佳資產

第九天 嚴選：找回選擇的力量

3. 簡化

如何排除瑣碎的多數？

第十天 釐清：不要準備千種備案，只要做出一個決定

第十一天 膽量：優雅說「不」的力量

第十二天 取消承諾：停損贏更大

第十三天 剪輯：隱形的藝術

第十四天 界限：有界限，才有自由

4. 準確執行

我們要如何輕鬆自如地進行少數要事？

第十五天 緩衝：預留緩衝，應付突發狀況

第十六天 減法：移除障礙，事半功倍

第十七天 進展：完成小目標的成就感

第十八天 心流：建立流程，不費力地完成瑣事

第十九天 專注：當下，何者為重？

第二十天 存在：活出「精．簡．準」的人生

第二十一天 領導如何「精．簡．準」

注釋

謝辭



葛瑞格．麥基昂Greg McKeown與著作《少，但是更好》。圖／擷自維基百科、天下文化，民報合成

作者簡介

葛瑞格．麥基昂Greg McKeown 擁有史丹福大學MBA學位，身為專準主義（Essentialism）的奉行者，葛瑞格在全世界巡迴演講、教授，以及寫作關於在生活及領導方面實行專準主義的重要性。曾受邀至著名企業如蘋果、Google、Facebook、LinkedIn、Salesforce.com、賽門鐵克、Twitter演講。他同時人氣Podcast《What’s Essential》主持人。他在史丹佛大學與人合開「設計精簡生活」（Designing Life, Essentially）課程，並曾獲世界經濟論壇任命為「青年全球領袖」（Young Global Leader）。

譯者簡介

詹采妮 六年級，輔仁大學應用美術系畢業。譯有《和尚賣了法拉利2》、《靛藍成人的地球手冊》等書，著有《零雜物：讓生活輕盈，讓心更自由》一書。嚮往清爽無負擔的極簡生活，現為自由工作者。個人部落格：phyllischan.blogspot.com。