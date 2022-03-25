太極門稅務冤案起因於民國85年底的「宗教掃黑」行動方案，時任檢察官的侯寬仁於起訴書將同一筆金額，一面認定為詐欺所得，要求法院予以沒收，一面又認定為補習班學費及營業收入，民國86年4月15日移送國稅局課稅。包括中區國稅局及台北國稅局僅憑刑事案件起訴書等資料，沒有任何調查，也沒有等刑事案件之判決確定，即於民國86年10〜12月就開出80到85年六個年度的「萬年稅單」。

由刑事案件衍生而來的稅務冤案，太極門勝訴課稅處分「更正為零」的部分包括（一）中區國稅局80、82〜84年度敬師禮相關之課稅處分，以及（二）台北國稅局85年度敬師禮相關之課稅處分。

太極門「敗訴部分」為中區國稅局81年度綜合所得課稅處分部分，台中高等行政法院於94年5月25日（93年度訴字第131號）判決太極門敗訴，上訴後最高行政法院趕在刑事案件96年7月13日最高法院三審無罪定讞之前，於95年12月14日（95年度判字第2066號）提早判決駁回確定。

民國109年8月21日法務部行政執行署新竹分署強制執行，拍賣太極門修行道場預定地，收歸國有。如此「強奪民產」，受到國際捍衛宗教自由、人權學者的關切。

民國94年5月25日台中高等行政法院93年度訴字第131號判決的結語指出，「綜上所陳，被告（按即中區國稅局）如事實欄所示，核定原告81年度其他所得，另以其所漏稅額，依有無扣繳憑單，各處0.4倍及1倍罰鍰之部分，依前開規定及說明，尚無違誤，訴願決定對於此部分予維持，亦無不合，原告請求撤銷此部分復查決定及訴願決定，為無理由，應予駁回。」

又指出，「至被告核定原告80年、82至84年度其他所得及罰鍰部分，依前開所述有課稅事實與事證不符之違誤，又此均涉及各該年度原告所得及罰鍰數額，訴願決定對此部分予以維持，亦有未合，應由本院將此部分復查決定及訴願決定均予撤銷，由被告另為適法之處分，以維法制。」

最後指出，「另兩造間其他主張及陳述，與本件判決結果不生影響，爰不一一論述，又原告不服被告原課稅處分，向被告申請復查，經被告復查決定，則該復查決定已取代原核定處分，原告提起行政訴訟，自係以該復查決定為訴訟標的，至原課稅處分，既非本件訴訟之標的，自毋庸審酌，均併予論敘。」

我們發現民國80〜84年度太極門綜所稅課稅處分，太極門「四年勝訴、一年敗訴」之判決裡，對事實、證據皆完全相同的案件，做出分割判決有違法理之外，其主要考量「稅額」之計算是否正確，而沒有就敬師禮性質是否為課稅要件調查清楚，再決定太極門是否負有納稅之義務？此項疑惑，直到民國107年7月26日最高行政法院107年度判字第422號判決才出現答案。（歷經13年、民國94年5月25日〜民國107年7月26日）。

對於台中高等行政法院93年度訴字第131號判決之違誤，最高行政法院未予糾正。我們發現最高行政法院95年度判字第2066號判決，抱著欠缺尊重及保障人權，以及「官官相護」官僚式的思維，人民無法獲得「稅捐正義」及「司法正義」，令人遺憾。「太極門是否負有納稅義務」的疑惑，直到民國107年7月26日最高行政法院107年度判字第422號判決才出現答案。（歷經13年、民國94年5月25日〜民國107年7月26日）。

最高行政法院107年度判字第422號判決明顯指出，原審未調查太極門的屬性。該判決理由表示「上訴人所開設之太極門為氣功武術修行門派，被上訴人未詳細調查太極門之屬性及特質及對於太極門之運作，即以教授氣功乃上訴人之經常活動，逕認系爭帳戶中上訴人之教學收入必然大於受贈金額，顯無憑據…」。

又判決理由也贊同太極門為氣功武術修行門派，指摘原審未查明「太極門各道館是否以教授氣功為主要活動內容」；國稅局未取得完整之學員名冊，逕自推估所得為50%，係違反證據及論理法則，可見該判決顯然違法。

平心而論，細讀民國94年12月13日太極門刑事案件二審判決書（92年度矚上訴字第2號），台灣高等法院審判長法官溫耀源、法官段景榕、法官周政達，針對敬師禮的性質庭期中傳很多弟子調查，始於判決書明確認定敬師禮為贈與性質，屬所得稅法第4條第17款之免稅所得。因此民國96年7月13日太極門刑案經三審無罪定讞，最高法院認定敬師禮是贈與，屬免稅所得，無任何課稅問題。依據毒樹毒果理論，刑事案件是毒樹，「稅案冤案的毒果」早就應該消失，才能合乎公理及正義。



「維護人權面對真相落實轉型正義」論壇。圖／陳逸南提供