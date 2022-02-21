中國長壽綜藝節目《快樂大本營》開播至今已過25個年頭，不料於去（2021）年遭中共「清朗行動」影響宣布暫停後，日前，經主持人謝娜證實該節目已悄然熄燈，此消息一出，讓許多中國觀眾感到惋惜。

數月以來，中共當局大力整頓文娛產業，將監管範圍深入至綜藝節目之上，其中，湖南廣播電視台亦被冠上「過度娛樂化」這個稱號，昔日所播出的綜藝及影視節目，全部被撤換為宣傳中共理念與習近平思想的公益節目，有觀察人士認為，中共監管文娛業之目的，是要避免這個產業過度商業化而忘記「為黨服務」，中共掌權的核心目的就是「統一思想」，任何不利於共黨思想的宣傳內容都要必須被導向正軌。

自中共建政前就十分看重文娛產業的思想教育，1942年中共舉行的「延安文藝工作者座談會」上，毛澤東就曾提到，在解放鬥爭中，有文、武兩個戰線，一個是文化戰線，另一個是軍事戰線，若想真正戰勝敵人，就要自組「文化軍隊」，簡單來說就是把文化宣傳工作塑造成手裡的槍，文娛產業就是子彈，必須發發打中共黨紅靶，主要目標不為別的就是替中共當局服務、為黨歌功頌德，給民眾「統一思想」用的，中共將輿論控制權緊緊掌握在自己手裡就是最佳案例，真相從來都不重要，此種從裡到外整肅社會風氣的獨裁行為，恐怕唯有播放習思想的愛黨節目，才是中共「唯一合法」的優質文藝影視。