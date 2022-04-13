我若是俄羅斯部隊的指揮官，我會視烏東地區為俄羅斯領土，把部隊大搖大擺地開進烏東地區，駐軍烏東，相信自認為俄羅斯人的烏東人民也必開城相迎。我不會把烏東當戰場，在此大動干戈，造成烏東的俄羅斯人大量傷亡。若烏克蘭軍隊對烏東的俄軍發動攻擊，再予以還擊，到那時的開戰理由，會變成保護烏東人民，正當性十足，這也是原本俄羅斯該有的戰略目標。

但俄羅斯2月24日的這次開戰，就如同我開戰前的預判，是要完成中國想要的戰略目標。也就是引誘或逼迫美軍進來參戰，且製造烏克蘭軍民的大量傷亡，以恐嚇台灣的台獨分離勢力，及增加未來美軍協防台灣的阻力。

目前俄羅斯唯一誤判及未完成的目標，就是沒有成功誘使美軍參戰，民主國家之間會這麼團結地制裁俄羅斯，遠遠超出普丁的預期，也是因為美軍未參戰的原因。中國不能把烏俄戰爭所導致的種種罪惡，栽贓給美國，讓中國在烏俄戰爭後，反而明顯處於挨打的國際情勢，也是導因於美軍堅決不參戰。

烏俄開戰至今已超過40天，戰爭過程中，有哪一點可看出，普丁及領導戰役的俄羅斯將領們，已為這場戰役準備許久？

普丁因國家安全局未妥善掌握情資，而懲處情報頭子的消息大家也信？那是因普丁在國內的地位岌岌可危，而情報單位是俄羅斯最具權力的機構，普丁掌權前也擔任情報頭子，將會危及自己皇位的人軟禁起來，總要編個理由吧！

若普丁把部隊開進烏東地區後，還是堅持蠻幹而大肆屠殺，最後可能連烏克蘭最親俄的烏東地區人民也開始反普丁，普丁若把這個俄羅斯手上的最大籌碼–烏東地區也玩完了。到那時，這位俄羅斯的屠夫兼莽夫，就真的只能等著被人民逼下台了，但普丁有那麼駑鈍與莽撞嗎？

駐軍烏東，獲得烏東地區人民的廣泛支持，才能提高普丁未來的談判籌碼，也才能穩住普丁在俄羅斯的國內地位。