俄羅斯製戰車最暢銷而被熟知的是T-72，是1973年舊蘇聯代表性的戰車。圖/取自維基共享資源

烏克蘭總統澤倫斯基說，烏克蘭與俄羅斯將在烏克蘭東部大戰一場。而普丁也找了一個曾在敘利亞以殘忍出名的將軍為指揮官。這場戰會是什麼結局呢？或許再過一段時間就會知道。

俄國戰車出了問題

到目前為止的俄烏戰爭，烏克蘭接受歐美國家的坦克飛彈與無人機，並將之加以活用，而使得俄軍陷入極大的痛苦當中，這是全世界的媒體都在報導的。但是，對於俄羅斯軍隊真正的受害程度，其實況是眾說紛紜。

英國的Independent（電子報）在4月2日報導說，根據研究團隊的統計，俄軍在入侵烏克蘭後，包含戰車335台，損失的軍用車輛高達2,055台。

另一方面，在英國的國際記者木村正人氏則在YAHOO! News中指出「支持政權的俄國大眾報紙報導俄軍死亡人數達9,861人。」烏克蘭軍隊參謀本部也在3月21日所發表的戰果引用，據說烏克蘭破壞了俄軍的戰車498輛。

退貨蜂擁而至

全世界的軍事相關人員都在注意烏克蘭戰況，某位軍事記者說：「現在社群網路（Social Network System）非常發達，埋伏的烏克蘭軍隊用飛彈攻擊俄羅斯戰車，當俄羅斯的戰車是一個接一個被破壞，部分戰況被放到網路上擴散。此時，購買俄羅斯製戰車的國家應該會抱著頭而不知道怎麼辦吧！」

俄羅斯製戰車最暢銷而被熟知的是T-72，是1973年舊蘇聯代表性的戰車。

這位軍事記者說，「從與西方的緊張關係來思考的話，東德這些舊東邊的國家採用T-72是理所當然的。但是舊東邊各國以外的國家，T-72也賣得很好。具體來說，中東各國、非洲各國、印度、東南亞中的寮國與緬甸也都購買T-72吧。」

即使在近幾年，俄羅斯的媒體也報導印度在2019年購買了俄羅斯製的T-90，但僅指出合約為19億3,000萬美元，其他細節並沒有公開。

Battleproof（武器實戰證明）

他說，究竟購買了多少戰車並不清楚，但印度軍隊的主責者或許會臉色蒼白的說：「假如可能的話，想要退貨。」

在武器的市場有「Battleproof」這個專門用語。這位軍事記者表示，「在70年代開發的法國製Exocet對艦飛彈，當時並不是很貴，但是在1982年的福克蘭戰爭，阿根廷將之搭載在戰鬥機上，只發射出去一枚就擊沉了英國的驅逐艦。Exocet在武器實戰上受到很高的評價，所以在市場的價格暴漲。」

他說，這次烏克蘭軍隊所使用的武器也因為實戰而受到注意。「對坦克飛彈的Javelin（針刺飛彈）與NLAW、對坦克飛彈的AT-4、土耳其製的無人飛機Bayraktar等等，因為這些武器證明了在戰場中的強，因此在武器市場上的價格快速上漲。」

Monkeymodel與藉口

在這次俄烏戰爭當中，俄羅斯的戰車經過battleproof的結果，很清楚的是沒有用的。其實，俄國戰車的性能被質疑，據說這一次並不是首次。

這位軍事記者指出，在1990年所爆發的波斯灣戰爭時，伊拉克軍隊的T-72曾和美國軍隊的戰車M-1與英國軍隊的戰車《挑戰號》開戰過。伊拉克軍隊都吃了大敗仗。這就成了世界的軍事相關者抱持疑問的開端「說不定俄軍的戰車很弱？」

在武器的世界有「Monkeymodel」的概念。武器的開發是為了自己國家的安全而被開發、被生產的。把高性能的武器銷售給其他國家時，自己國家的防衛就會受到威脅。

這位軍事記者解釋，因此，把自己國家使用的武器性能降一級而使其價格變成便宜可出口的專用武器，就被稱為『Monkeymodel』，這是理所當然的事。俄羅斯辯解說：「在波斯灣戰爭中，伊拉克軍隊所使用的T-72是Monkeymodel，而這種說法某種程度是被接受的。」

但是，這次入侵烏克蘭，俄軍所使用的戰車大敗，要用「Monkeymodel」的藉口顯然不可能了。

假貨橫行？

這位軍事記者說，在針刺等的對坦克飛彈所使用的彈頭被稱為「成形炸藥庫」。「俄羅斯的戰車對於《成形炸藥庫》應該是有採取防禦的手段的。但是一看到被破壞的俄軍的戰車，卻都只是一方被幹掉，這實在是難以理解。」

他認為，侵入烏克蘭的T-72與T-90應該是裝備有《爆炸反應裝置》。如果是這樣的話，那麼就不會那麽簡單被幹掉才對。而烏克蘭似乎懷疑《爆炸反應裝甲》的性能，他們調查戰車的內部的動畫被放上網路，發現被擄獲的《爆炸反應裝甲》，其內部不是炸藥而只是由厚厚的紙被捆疊而裝填於其中而已。是否因為戰費不足等某些理由，其配備等被拖延，而搭載了假貨。

俄羅斯的信用失墜

縱然有人說俄軍作戰有問題，擴大了俄軍的潰敗外，也有人指出，「戰車的配備很奇怪」、「基本的戰車運作並沒有被發揮。」等等，但是經此一戰，已經沒有軍事專家相信俄國戰車是高性能的。