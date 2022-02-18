作者指出，人民只有在選舉時能發揮監督政府的功能，平時則由媒體來監督，揭發特權，抑制腐化，稱為第四權，媒體界若發揮第四權的功能，的確能抑制政界的腐化，但也要防範媒體以特權自居，形成新的社會亂源。示意圖／Pixabay，民報合成

任何體制的政府，都會腐化，因為權力與腐化是一體兩面，有權力就會腐化，扮演監督政府的人民只有在選舉時能發揮監督的功能，況且人民未必有能力監督，尤其是台灣人，多數人扮演政治人物的跟班，不可能發揮監督的功能。在這種情形下，就要依賴媒體來監督，由媒體揭發社會上的特權，抑制腐化。在體制上，行政、立法、司法三權之外，再多了一項制衡的權力，一般人稱之為第四權。

獨裁統治年代，因為行政權獨大，絕大部分弊端出現在行政單位。政治民主化之後，行政權面對制衡的力量，腐化的程度降低了很多。任何權力若面對制衡的力量就會減緩腐化，行政官員有監察單位監督，更面對民意代表的壓力，因而變更了體質。可是民意代表反而沒有制衡的單位，又不受監察權的監督，因而無法無天。

有關民代的問題，例如警察查獲民眾違規時，有些違規民眾立即電請民代到場，多數警察在民代面前服服貼貼，因為民代掌控預算，更有言論免責權，在質詢時可以藉機羞辱行政官員，行政官員或警察不得不屈服。現代聰明的警察會留下媒體的電話，在當事人呼喚民代時，警察立即通知媒體，只要有記者在場，民代立即像綿羊一樣乖順，不敢發威。

既然權力與腐化是一體兩面，第四權也是一項權力，當然也跟著腐化，其嚴重程度或許不下於其他三權。有些媒體從業人員認定自己可以揭發弊端，更可以整倒別人，因而得意忘形，自認為是特權階級。有一年國防部請媒體界喝春酒，因為國防部長沒有到場，記者竟然掀桌子，結果部長急忙到場致意。這是很荒謬的事，國防部有很多官員在場扮演主人，惡客沒有掀桌子的道理，這些人之所以忘形，就是認定他們有權整別人。

媒體界真的發揮第四權的功能，能抑制政界的腐化，只是趕走了一匹狼，卻來了一隻虎，媒體就扮演虎的角色，嚴重的是沒有任何力量制衡這一隻虎，造成媒體以特權自居，認為大家都要巴結他，形成新的社會亂源。《民報》就沒有這一項問題，在社會上從未出現有人亮出《民報》從業人員的身分。

台灣政壇就像鬥牛場，殘忍的攻擊是必然的，媒體界不只沒有緩和政治鬥爭的氣氛，還加油添醋。任何單位有政治立場是必然的，但不應該太離譜，尤其是扮演第四權的媒體，至少要裝個樣子讓人覺得公正，只是台灣多數媒體扮演政黨的打手，由於太偏頗，失去其影響力，卻使台灣的媒體扭曲。《民報》雖然也有政治取向，但不離譜，對所支持的政黨照樣批評。

媒體可以監督政治人物，號稱第四權，只是台灣的媒體只監督人卻不受監督，扮演新的特權，更介入政治鬥爭，在社會上形成新的亂源，《民報》就沒有這種問題，既不扮演特權的角色，更不當政黨的打手。