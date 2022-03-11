馬偕博士來台150週年，各界有關單位或團體都有舉辦各項活動，以紀念這一位對台灣這一大家園的醫療，教育及傳佈神愛世人的博愛（寧願燒盡，不願朽壞）偉大精神及貢獻至為厥偉，馬偕博士的這一份真誠愛台灣奉獻台灣這一塊美麗家園的崇高優質風範，龙其在醫療與教育之卓著貢獻，恩澤廣被遍及台灣各角落，也深深感動世道人心，山高水長，永為世人追思緬懷感念。我在大學講授台灣史及全人教育或法政等專題課程時，亦會常向學生們提及馬偕博士的這一段博愛濟世之史實。而在這次筆者參加紀念馬偕博士來台150週年紀念活動中，亦讓我們遙想當年富有人道主義的西方名醫史懷哲，為了實現救人救世的理想，深入當時仍是非常落後的非洲大陸，為該地人民做現代化醫療奉獻之歷程，到處充滿荊棘，且困厄危險重重。當他剛踏入非洲時，那些非洲土著即以鼓聲傳遞說：「那個白人的巫醫（帶有鄙視輕蔑鄙視的口氣）已經來了」，但史懷哲並沒有因為那些土著朋友的無禮相待而退缩，照樣秉持高度的熱忱與愛心，施展其高明的醫術，披荊斬棘，篳路藍縷的一路走來始终如一的，無怨無悔充分發揮人道主義，全力以赴的為非洲人民之醫療志業做出最佳的奉獻，其偉大事蹟行誼大大地感動了當時當地土著，獲得他們衷心的愛戴與推崇，像史懷哲與馬偕他們仁醫濟世的崇高精神，皆是杏林之典範，永為世人追思緬懷感念。

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