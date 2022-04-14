台灣前三大的加密貨幣交易所幣託（Bito），使用人數約30萬人，近期因經營權之爭頻上媒體版面。有投訴指出，兩位共同創辦人劉德正、鄭光泰等高層，挪用公司掌管的投資人資產，大量購買比特幣，卻導致巨額虧損。圖/取自幣託官網

台灣前三大的加密貨幣（或稱虛擬貨幣，cryptocurrencies）交易所幣託（Bito），使用人數約30萬人，近期因經營權之爭頻上媒體版面。有投訴指出，兩位共同創辦人劉德正、鄭光泰等高層，挪用公司掌管的投資人資產，大量購買比特幣，卻導致巨額虧損，因而設局想撇清關係，不過鄭、劉兩人雙雙否認該指控。

幣託交易所在2018年上線後，提供會員以台幣購買包含比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、泰達幣（USDT）等加密貨幣，提供服務類似於台股下單買賣，幣託則提供掛單集中撮合服務，價格由買賣方價格撮合決定。幣託的主要收入來源，則以買賣價差、交易手續費、提領手續費及額外服務費。

比特幣風潮帶動其他加密貨幣的價格連袂高漲，市值第二大的乙太幣也大幅飆漲，幣託公司的前景火紅，但幣託卻在去年12月開始傳出內鬨，台灣分公司負責人兼技術長林書維因而離職，今年1月更遭檢舉涉及洗錢、背信等罪名，被約談後以50萬交保。

高層內鬨主因 比特幣虧損黑洞補不完

根據記者掌握的資料，一份由鄭光泰在2017年12月9日編輯的Excel表格內，清楚記載了幣託公司虧損的比特幣高達4,571顆，以當時的價格換算成台幣，虧損缺口高達16.5億元。據了解，事發後幣託公司不斷試圖弭平，在2年的時間裡面，一度將虧損降至1,000多顆比特幣。

然而，在2020年11月底曝光對話紀錄之中，鄭光泰談及公司虧損的比特幣金額，卻又暴增至2,400顆，以當時比特幣的價格換算，資金缺口達台幣13億元，等於是花了3年的時間，才勉強回補3.5億虧損，但背後仍有超過10億的黑洞要填補。

據了解，在2021年10月9日，鄭光泰透過劉立恩律師與林書維聯繫，宣稱因為帳務問題，遠東銀行將關掉幣託公司的台幣帳戶，要林書維轉讓他所持的公司股權、幣託在其他交易所的資產帳密給鄭光泰，交由鄭去處理遠銀的事情。

對話中劉立恩指出，這樣能爭取到足夠時間，讓幣託可以找下一個法幣入出金的合作銀行，「避免幣圈一場腥風血雨」。甚至主動提及公司虧損的大量比特幣，「因爲你（林書維）也知道這個2,000顆（比特幣）的問題，以現在的價格來講，不是任何人可以數得出來的。那Titan（鄭光泰）跟Jimmy（劉德正）也沒有任何的想法，要把問題丟給你，但是一旦這樣的危機發生，不丟給你也變成自動丟給你了！」

至此，身為幣託母公司「英屬維京群島商幣託科技有限公司」負責人、也是最大股東的林書維，才逐漸發現苗頭不對，正式與鄭光泰、劉德正兩人鬧翻。根據股東名冊資料，英屬幣託公司的股權為林書維（以太太陳容萱名義）持有51%、鄭光泰（與他老婆）共持49%，而幣託台灣分公司的股權是比照母公司的。換言之，林書維是幣託持股過半的最大股東。

幣託公司股權糾紛各說各話

不過，在2015年5月10日簽署的合作協議中，英屬幣託公司在台業務由泓科科技代理。據了解，由劉德正擔任董事長的泓科股權，是由劉德正與鄭光泰兩人出資各半，因此，幣託交易所的網站、會員資料、帳務與資訊管理等，實際上全數掌握在劉德正、鄭光泰的手中，到頭來大股東林書維的幣託公司，可能只是一具設計好、可拋棄的「空殼」。

鄭光泰、劉德正則在日前發聲明表示，是因為林書維妻子陳容萱具有外國國籍，所以他們才委託給陳容萱。代持股權糾紛已在台灣士林地方法院提出訴訟，檢察官已展開偵查、搜索，全案審理中。

投資人提幣出金卻等不到錢 幣圈腥風血雨恐至

觀察幣託台灣分公司2019年的財報，「銀行存款」與「代收用戶的資金」兩者之間，存款少了5,900多萬台幣，而隔年2020年財報顯示，上述兩者金額相減，存款短少的金額持續擴大到1.35億台幣，代表著幣託代收投資人的資金，很大部分不在公司的帳戶裡頭。



圖說：幣託共同創辦人鄭光泰（Cheng Titan）在2017年12月9日於Excel統計，公司虧損比特幣達4571顆，換算市值16.5億台幣。圖/知情者提供

資本額只有100萬元的幣託公司營業額年年增加，積欠投資人的台幣也隨之攀升，檢視「負債總額」項目，從2019年的2.2億台幣，翻倍至隔年的5.5億元。公司帳上虧損也持續擴大至2,223萬元，產業人士擔憂，這些都只是「台幣帳」，背後幣託持有的虛擬貨幣恐虧損更多，才會無法拿來弭補台幣資金的缺口。

對此，鄭光泰對記者求證回應表示，公司過去曾被駭客入侵偷走比特幣，因此公司管理的比特幣資產才會大量虧損。而劉德正則回覆，公司具體的比特幣虧損金額無法透露，財報顯示積欠投資人的台幣逐年攀升，也只是「投訴者單方面的資訊解釋」。但記者再追問細節，兩人均表示「要跟律師討論後才能回應」。

根據2016年的報導，泓科科技被駭走2,400枚比特幣，以當時價格換算，市價超過5,000萬元台幣。不過，據知情者出示的Excel表格內紀錄的虧損高達4,571顆，與遭駭的比特幣顆數相差甚遠，

熟悉加密貨幣的人士說，幣託交易所在牛市的時候，一天交易額可能有10多億台幣，目前估計有2至3億台幣。但隨著行情變熱、比特幣漲幅越高，幣託公司的負債也會隨之攀升， 如4月13日因最大的密碼貨幣交易所Coinbase將上市激勵，比特幣上衝6.35萬美元歷史新高、長期目標價更達10萬美元，幣託能否週轉撐過、現金水位是否足夠？都將備受挑戰。

據了解，幣託經營權之爭搬上檯面後，不利公司的傳言甚囂塵上，外傳公司現金水位只剩下過去的20至30%，許多要求「提幣、出金」的投資人，時間到了卻遲遲等不到錢入帳，還在幣託官方臉書上留言抱怨，恐慌情緒也持續蔓延。



圖說：幣託交易所日前被多名投資人於官方臉書投訴，要求出金指令但錢卻遲遲未入帳，因此引發用戶恐慌。圖/幣託交易所臉書截圖

產業人士進一步分析，若再發生一次擠兌風潮，幣託的營運風暴恐將波及台灣的加密貨幣市場，最終倒楣的將是無辜的投資人。

鄭光泰、劉德正均否認幣託的現金水位較以往遽減，並強調是平台需要時間上鏈、銀行作業手續時間、虛擬幣與台幣資金調度等原因都可能導致投資人出金延遲。