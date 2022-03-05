蓬佩奧（左）表示，要讓中國共產黨知道要尊重人權，尊重人民的尊嚴，以及尊重台灣人追求自由生活的權利。示意圖／擷自公視新聞影片

3月2日自由時報A2版「余茂春：面對獨裁 絕不能走中間道路」報導，余教授接受專訪時指出，「與其說是抗中，不如說蔡政府不媚中，不獻媚中共，因為一獻媚就示弱，中共會得寸進尺。台灣人民幾十年奮鬥，有亞洲最進步的民主，台灣人應該挺起腰桿，在國際上也應享有應有的地位。」

3月4日自由時報A2版報導，行政院長蘇貞昌昨天下午接見蓬佩奧一行，蘇揆說，美國一再表示台美關係堅若磐石，希望在堅若磐石的基礎上，台美之間友誼更堅定，讓想對台灣有不良企圖的侵略者不敢輕舉妄動。蓬佩奧表示，周邊國家都非常深刻意識到中國共產黨所帶來的威脅，大家要想辦法挺身而出，讓中國共產黨知道要尊重人權，尊重人民的尊嚴，以及尊重台灣人追求自由生活的權利，美國會力挺台灣追求這份權利。

聯合國憲章前言第一段內容，我聯合國人民同茲決心，欲免後世再遭今代人類兩度身歷慘不堪言之戰禍，重伸基本人權，人格尊嚴與價值，以及男女與大小各國平等權利之信念。

聯合國人權兩公約的序言第一、二段內容揭示，本公約締約各國，考慮到，按照聯合國憲章所宣布的原則，對人類家庭所有成員的固有尊嚴及其平等的和不移的權利的承認，乃是世界自由、正義與和平的基礎，確認這些權利是源於人身的固有尊嚴。

前述美國友人們帶來有關尊重人權與尊重人民尊嚴之啟示，我們除了堅拒來自中共的威脅之外，在政府行使公權力時，一定要尊重、保障及促進人權，以及尊重人民的尊嚴。

我們發現2021年(110年)12月17日修正公布的「稅捐稽徵法」被認為是「倒退」的立法，其中第28條之修正，政府擴展行政權而限縮人民的請求權，將增加「稅法暴力」侵害人權案件，這些冤稅者只有「無法問蒼天」，如此財稅官員們欠缺人權思維，是人民的不幸。

為順應國際人權時代的潮流，政府應該實踐「真人權」，讓侯寬仁檢察官違法濫權起訴衍生的太極門稅務冤案早日平反，還給受害者公道與正義。