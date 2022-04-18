法律人自詡在實踐公平正義，彷彿是正義使者，但是不管法官、檢察官或律師，這三種法院之要角，在大學時，相信沒有聽過正義女神的相關介紹。對於正義概念的相對模糊，恐怕在實現過程中，正義淪為口號。如果法律人在年輕時有認知正義女神的內涵，相信多少會內化為思想，並反映在法律之實踐行為中。

正義女神源自於古希臘神話，古羅馬時代則是代表公平正義的女神，正義女神又稱司法女神、法律女神。古羅馬帝國創造之正義（司法）女神朱斯提提亞，混合了希臘忒彌斯、狄克、阿斯特賴亞女神形象。正義女神形象為蒙眼女性，穿著白袍，左手提秤，右手舉劍，腰束著一條蛇，腳下坐一隻狗。白袍象徵道德無瑕，剛正不阿；蒙眼因為司法審判靠理智，不靠誤人的感官印象；天平象徵公平裁判；劍代表嚴厲制裁；蛇與狗代表仇恨與友情，兩都均不容許影響審判。

如果在大一法學緒論或憲法課程中，能介紹正義女神的由來及象徵，應該比背誦憲法第7條「中華民國人民，無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等」來得生動有趣，更能讓正義的內涵輸入學生的思想、腦筋，對往後的公平正義的實踐，多少有助益或提醒作用吧！可惜，這是法律系沒教的第一堂課。這猶如基督教沒有介紹耶穌的神蹟，佛教沒有講述釋迦牟尼佛的生平故事，不異怪哉？

有次哈佛大學法學院畢業典禮時，院長訓勉學生三件事：(一)走出這個校門，別驕傲，因為在這個地球上，比你們優秀、傑出、聰明的比比皆是。(二)你們之中絕對有人當律師，別唯恐天下不亂，慫恿當事人亂告，這會砸壞哈佛法學院的招牌。(三)當事人有糾紛、契約或法律問題，尋求律師協助時，千萬記住別貪婪，若律師為了滿足慾望，貪婪無比，不擇手段，藉機敲詐，與搶匪無異，絕對沒資格當哈佛法律人。

相信台灣的法律人，畢業典禮時，沒有師長會告訴他們這三件事。雖然這三件事像在上「公民與道德」課，卻點出法律人，尤其是律師的死穴（阿基里斯的後腳跟），豈可輕忽？這是法律人沒教的第二堂課。

司法改革喊得震天價響，大學法學教育及律師的改革也是重中之重。這兩堂課在大學法律系沒教卻畢業了，千萬別把「神話」當「廢話」，也不要把「訓勉」當「催眠」，該補課吧！