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每日國際焦點

波蘭提議將所有的俄製米格29都送到美軍德國基地，由美國提供給烏克蘭，美國表示自北約國家起飛戰機到戰區會導致北約整體參戰，因而拒絕

俄軍於基輔、切爾尼戈夫、蘇梅、哈爾科夫、馬里烏波爾5大城市開啟人道走廊

歐盟進一步制裁俄國、白俄，但表示烏克蘭希望快速入歐不可能

印尼加強限制棕櫚油出口，激化俄烏戰爭後的全球植物油漲勢

日本

擔憂全球央行在俄烏戰爭下會進行緊縮措施，日本投資人2月出售276.4億美元海外債券

南韓

總統大選雙方差距相當接近，出口民調右派國民力量的尹錫悅以48.4%微幅領先左派共同民主黨的李在明47.8%

北韓

南韓扣押北韓越界船隻，遣返船員

中國

澳洲情報局長警告中俄戰略合流

印度

金達鋼鐵電力預期因俄烏戰爭，出口占營收比可望從25%提升至40%

澳洲

宣布東岸洪災為國家緊急狀態

印尼

加強限制棕櫚油出口，激化俄烏戰爭後的全球植物油漲勢

巴基斯坦

反對黨對總理Imran Khan提出不信任投票

柬埔寨

表示美國與東協高峰會暫緩

歐盟

進一步制裁俄國、白俄，但表示烏克蘭希望快速入歐不可能

稱可在數年內不再依賴俄國天然氣

英國

計畫提供烏克蘭STARStreak單兵防空飛彈

法國

14日起解除商業防疫管制

德國

總理蕭茲表示絕對不會提供戰機給烏克蘭

俄羅斯

將把離開俄國的外國公司資產國有化

烏克蘭

俄軍於基輔、切爾尼戈夫、蘇梅、哈爾科夫、馬里烏波爾5大城市開啟人道走廊

海運受阻，國營鐵路準備作為替代，運輸農產出口

波蘭

提議將所有的俄製米格29都送到美軍德國基地，由美國提供給烏克蘭，美國表示自北約國家起飛戰機到戰區會導致北約整體參戰，因而拒絕

美國

阿拉斯加北坡康菲公司的高山油田發生持續一天的天然氣洩漏導致部分人員撤離

加拿大

將再送一批軍武到烏克蘭

巴西

因俄烏戰爭鉀肥供應中斷，推動可在亞馬遜原住民區域開採鉀礦

祕魯

國會通過新內閣

巴拿馬

為封阻經巴拿馬轉機偷渡，加強過境簽證管制，古巴人因而群聚巴拿馬駐古巴使館抗議

瓜地馬拉

通過法案墮胎判25年徒刑，禁止同性婚姻，學校禁止教授多元性別說法

以色列

總統 Isaac Herzog訪土耳其會見土國總統艾爾段

土耳其

總統艾爾段表示準備與以色列於能源領域合作

埃及

總統塞西與普丁討論烏克蘭危機

阿拉伯聯合大公國

杜拜通過虛擬資產法

南非

Aspen與嬌生簽約，可包裝銷售嬌生疫苗

民主剛果

烏克蘭在聯合國提供300維和部隊，主要於民主剛果有250人航空小組與8架直升機，將全數撤回國內作戰抵抗俄軍

民兵殺害躲在教堂建築的18人

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