作者認為，蔣家父子在台灣實施長達38年多的戒嚴迫害，羅葬送了多少家庭的青春與未來？！在時間長河的水流，一去不復返。圖/為1950年代，國民黨戒嚴期的保密防諜宣傳漫畫。民報資料庫蘇振明提供

你我讀小學就都能朗朗上口的「一寸光陰一寸金，寸金難買寸光陰」。比喻時間如流水，一去不復返。勸大家要珍惜光陰，自強不息。這講明的是時間的寶貴/寶貝。在人生的河流中，時間也因此具有萬般魔力，吸引人們賦予很多想像的寄託與期待，想要讓時間來療癒來沖淡，或來發功來發酵，來脫困解危！

在時間的特性下，人完全沒有討價還價的能力。所以，當蔡英文在論文門醜聞爆發後，立刻下令封存自己的升等資料30年，這實在是非常深知且善用時間的魔力，實在是非常的聰明手段。令人遺憾的是，這樣雖看似有智慧，卻是種惡因的邪慧，而不是種善因的良慧！

因為，所謂封存，就是原本就是公開提供的，卻因某某理由，而必要用強迫手段把公開的檔案資訊封鎖後儲存保管。所以，這是當權者非常嚴重的、權宜的處置方式。

簡單來比擬，這就如同下達戒嚴令，限縮禁止人民應有的權利行使！同時擴張政府的權力慾望與運作！一個掌權者，把本來已經公開30幾年的個人教職的升等資料，竟因故在一念之見，下令封存30年，強硬限縮人民本有的權利行使，這當然是掌權者瀆職亂法枉法的行為！這當然是只有獨裁者才敢恣意妄為的濫權！的暴力！

雖然，封存發威作用的範圍，只侷限在一個小小的點上面，然而本質上，這仍然就是獨裁者赤裸裸的、國家的制式暴力！是任何文文明人的國度，任何對神佛存有敬虔信仰，對公理是非存有良知良能的社會，都不會容忍容許這種封存30年的現象無風無浪的出現！以此來看今日台灣的人民意志，實在是沉淪墮落到沒有知識分子的社會了！沒有信仰沒有未來的社會了！

想想看，耶穌享年只有33歲，33年的人生，耶穌做了多少令大家至今仍一直掛在嘴上的感人事蹟！如果羅馬暴君懂得時間的魔力，把他寶貝在皇宮內封存30年，將會發揮出何等邪慧的暴力！

蔣家父子在台灣實施長達38年多的戒嚴迫害，羅織虛構了多少冤錯假案，葬送了多少人多少家庭多少社會的青春與未來？！在時間長河的水流，一去不復返下，到1987年解嚴後，到2000年陳水扁政權上台後，想要著手推動轉型正義時，已經有苦難言的力不從心了！

38年是幾個世代？50年是幾個世代？於今70多年了，這是幾個世代了？白色恐怖下，牽連分布甚廣的受害者屍骨早寒了！連其父母妻子子女，也都已經是死的死忘的忘了，還存活的也必然齒危髮禿不能自己了！如果連自家的子子孫孫都已經隨緣順命了，那麼倡言要推動轉型正義，不就只能依靠我們社會對公平正義的追求？對真理是非的信仰？對良知良能的使命？而這些個渴望、這些個人性尊嚴的實踐，都非得要依賴對檔案的研究清理去進行的！！！那麼，為什麼號稱要推動轉型正義的政權，敢動手封存應該要公開的檔案30年呢？為什麼支持推動轉型正義的您我，有臉靜悄悄不出一聲抗議呢？

不管是封鎖30年，還是戒嚴38年，這種把他人把眾人的時空，用凍結來限縮禁制，就是邪惡至極的罪惡與罪行！從佛說因緣來看，就算凍結一霎那、3秒鐘、3分鐘、3小時，也都是用不對的手，做下了改動因緣的事情！30年，38年改動了多少因緣？這樣的暴力，不是罪大惡極？罪無可赦嗎？為何我們今日的台灣社會，竟然只有微弱不堪，有如呢喃般的抗議聲呢？

縱容這樣的權勢者暴力，這不是包容他人之惡啊！這是坐視自己不做為，愧對良知良能，拋棄敬虔信仰心靈，的自己做惡啊！這是我們棄捨隨時要種善因，才能利己利他護己護人的因緣，反而懦弱投機的沉淪墮落，若因此種下惡果，這也是我們自己種的！因為我們已經參與了，也坐視了！