作者指出，俄羅斯侵略烏克蘭引發民主國家集體支持聲援烏克蘭，這是人類文明的光輝，是把利益暫時拋開轉為人間有愛的昇華。示意圖／擷自公視新聞影片 2022.3.14

反共抗俄是蔣介石在國共內戰失敗後來台的基本國策，1950年起在台澎金馬推行，歷經蔣介石、嚴家淦、蔣經國主政時期，1980年後改為三民主義統一中國。蔣介石還親自填詞〈反共抗俄〉歌，相信老一輩的人耳熟能詳。連江縣防空洞留有，反共抗俄，殺朱拔毛的對聯。毛是指毛澤東，朱是講朱德。當時定調蘇聯是幫助中國共產黨的侵略者，中共是漢奸，藉此凝聚國民意識，以反攻大陸為主軸的政治號召。

年輕一輩或忘記歷史的人，通常會認為，在這個時代，談反共抗俄老梗了沒價值不值錢。殊不知值此俄羅斯侵略攻打烏克蘭之際，反共抗俄，不是老調重談，反而會變成世界共同語言，迴腸盪氣於國際間，對台灣而言，更是保命符，你能說不值錢嗎？不值命嗎？

這陣子鑑於共產黨的邪惡殘酷，筆者仿蔣經國的口吻，在臉書上傳獲得不少笑聲及迴響。內容分享給讀者，也讓那些親共的不肖份子懺悔改過自新。(親愛的父老兄弟姊妹們，大家敬愛的經國先生，從頭寮棺材裡爬出來了，因為我看不去，以前我的徒子徒孫個個反共抗俄，現在變成親共投共，退休將領及政客，跑到大陸去聽習近平訓話。美國前國務卿蓬佩奧訪台對台灣絕對有利，卻是多所批評扯後腿，彷彿是中共的外交部發言人。當年被我打壓的民進黨，現在變成我反共抗俄的信徒。信徒變叛徒，叛徒變信徒，我不出來告誡以前的徒子徒孫，我在頭寮能睡的安穩嗎？我要告誡國民黨，共產黨的話不能相信，我早年留學蘇聯，深知不管蘇聯共產黨或中國共產黨，他們慣用的伎倆，分化、挑撥離間、製造矛盾及動亂，聯合次要的敵人打擊主要的敵人。我以前的信徒現在走親共反美的路，那是一條黃泉之路，難怪你們的民調江河日下。你們如果還不懸崖勒馬，我要找你們的蔣公，請他拿著拐杖從慈湖爬出來，敲響你們的腦袋，看看能不能清醒。)

共產國家俄羅斯侵略烏克蘭，民主國家集體支持聲援烏克蘭，這是人類文明的光輝，是把利益暫時拋開轉為人間有愛的昇華。反共抗俄不是蔣介石父子的專利，現在是世界共同語言。頭腦清楚的人會體會到，民主國家必需肩並肩站在一起，站在自由民主的大旗下。那些腦袋秀逗的人，認為台灣遲早會被中共拿走，超前佈署當台奸，當布袋裡的老鼠，常常跟共產黨手牽手肩並肩，被台灣人民唾棄走上黃泉之路指日可待。