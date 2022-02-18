美國智庫資深主任易思安（Ian Easton）建議拜登總統和蔡英文總統應該攜手合作，領導推動一場歷史性的變革，將歷史的進程引導到更光明的方向。示意圖／擷自Ian Easton推特、總統府，民報合成

美國智庫資深主任易思安（Ian Easton）在自由時報星期專論〈想要拯救世界嗎？那就承認台灣〉提出：拜登總統和蔡英文總統應該攜手合作，領導推動一場歷史性的變革，將歷史的進程引導到更光明的方向。是時候了，本土政府當掙脫歷史框架，指出國家走向，勿讓虛幻的中國夢繼續麻痺台灣人。

身分認同是意志與抉擇

國民黨前主席洪秀柱日前出席北京冬奧開幕，與中國全國政協主席汪洋會面，並提及「中國夢不能缺少台灣，台灣不能在民族復興浪潮中缺席」。洪秀柱及「黃復興」們這群懷著大中國意識的中國夢者，雖然在台灣已逐漸凋零，然而國民黨被這群深藍綁架；被綁架的國民黨又不斷牽制著台灣的國家之路。

「我是台灣人，不是中國人」，這是台灣多數者的想法。身分認同是我們的意志和抉擇的問題，即使我出生就拿著「中華民國」身分證，即使蔡總統定調「中華民國台灣」REPUBLIC OF CHINA TAIWAN，我內心仍拒絕與CHINA相關的任何符碼連結，這就是我的身分認同。

「天然台」尚需凝聚為國格奮戰的意志

沒有被黨國教育汙染，出生就呼吸自由空氣的年輕人，他們更是「天然台」，不會管祖父從那裏來，獨立自主的年輕人沒有中國夢，更拒絕當中國人。這也是親CHINA的中國國民黨無法被台灣年輕人接受之主因 ，他們清楚：台灣要成為真正的台灣，台灣共和國才是未來的遠景。

只是「台灣國民」雖然是絕大多數台灣年輕人的身分認同，卻仍向現實低頭，因恐懼戰爭缺少了為台灣國格奮戰的意志。這就需要大有為的政府執舵領航。

「綏靖」戰略下國家方向不夠明確

蔡總統提出「中華民國台灣」，是為團結下的「綏靖」戰略，但國家方向不明確，讓台灣人處於曖昧狀態，眼前敵機不時侵擾，台灣人當然厭惡中國。但詭異的是台灣人中十之八、九，猶然渾渾噩噩地稱「中國」為「大陸」或「對岸」。如果敵我意識夠強烈，分明是敵對兩國，怎會毫無國家意識地稱敵國為「大陸」？不可否認數十年來中華民國CHINA這個嫁接來的殖民符碼，已入心入腦潛移默化地造成國家認同的混淆。

混淆而漸麻痺？就拿眼前的例子：蔡總統、賴副總統外訪，一下飛機即與龐大的CHINA AIRLINES合影的影像符碼在國際傳開，難道不損台灣國格，不傷台灣人的自尊？當年輕人對國手舔中一片罵聲時，欣慰也聽到微弱反省的聲音：政府出了什麼問題？敵我意識？

民氣可用，凝聚年輕人的台灣認同，掙脫歷史框架

蔡政府一向關注年輕人的想法，然2020東奧台灣隊正名公投，曾獲得年輕人極為熱烈地相挺，遺憾！2018年蔡政府的教育部卻縱容反台灣立場的中華奧會，進入國訓中心要脅選手，站出來阻擋了東奧正名。不正名，國家認同混淆，處於不斷的內耗中。

防統戰、建構台灣意識，本土政府應珍惜年輕人的熱情與能量，每一事件都可視為形塑台灣國家認同的儀式，積極建構清晰的國家認同，具備敵我意識，才足以抗中保台！

美國智庫主任易思安一文〈想要拯救世界嗎？ 那就承認台灣〉給了我們信心，台灣想被世界承認，執政者如何召喚年輕人的國家認同，若能爭脫歷史框架，終能推動一場歷史性的大變革！天祐台灣！