「丁香體柔弱，亂結枝猶墊。細葉帶浮毛，疏花披素艷。深栽小齋後，庶近幽人佔。晚墮蘭麝中，休懷粉身念。」-----唐，杜甫

此詩前四句用白描的手法表現清淡素雅的丁香形象，其外樸內秀，又香氣馥郁，被稱為“花中君子。後四句道出了丁香高潔的內質。詩句中的幽人在古代常借喻為隱士。杜甫晚年胸懷壯志，無由抒發，因此藉柔軟的丁香以明志。

(公丁香)

依據台灣中藥典第三版記載丁香為桃金孃科植物丁香Syzygium aromaticum (L.) Merr. et L.M.Perry之乾燥花蕾。（https://reurl.cc/ZrxQ6g），另有一種丁香為木犀科的植物，其花香淡雅，為常見的庭園觀賞用植物。其主要生產於坦桑尼亞的桑吉巴島以及馬來西亞、印尼等地，其中的桑吉巴島上有五百多萬棵的丁香樹因而盛產丁香，因此又稱為「丁香島」。另外在大陸海南、廣東等地也有栽培。通常在10月至隔年3月間，花蕾由青轉為鮮紅色時採收。

(母丁香:果實卵圓狀，色褐黑，頂端有四裂花萼，子葉合抱，嘗之辛辣，質脆堅硬)

又稱丁子香、雄丁香、雞舌香等，根據宋代《日華子本草》中紀載：「丁香治口氣，反胃，療腎氣，奔豚氣，陰痛，壯陽，暖腰膝，殺酒毒，消痃癖，除冷勞。」其說明有治療口臭的效果之外還可以醒神開竅，並有行氣止痛之功效。

另外宋代《開寶本草》中也紀載：「丁香溫脾胃，止霍亂。（治）壅脹，風毒諸腫，齒疳匿。」也說明丁香對於牙齦初起的腫痛有改善的效果，現在我們進去牙科診所有時就會聞到丁香的味道，就是牙醫師使用丁香油酚來治療牙齦腫痛的問題，因為他能去除口中異味又可以治療牙齦腫痛，因此也有人稀釋之後當成漱口水用在一般口腔保健。

而丁香依據採收的部位和時間的不同分為公丁香和母丁香兩種，公丁香為植物丁香的花蕾，母丁香為為植物丁香的成熟果實，其主要的辨別方式為公丁香上端有花蕾且近球形，下端萼筒呈圓柱狀，且先端有4枚三角狀，,十字狀分開，而母丁香，其整體似研棒狀，頂端有4枚分裂萼片，向中央彎曲，基部具果柄殘痕，整體呈長圓形，因此應該可以辨別其不同之處。

(公丁香:花蕾短棒，球狀花冠，棕褐色，富油性，味芳香，嘗之麻辣感)

然在臨床使用上，兩者皆有所功效，其中公丁香所含的丁香油成分較母丁香高出好幾倍，因此在使用上略有所不同。

丁香因含特殊香氣，能夠溫中降逆之外，又有行氣止痛之功效，其所含成分丁香油酚也有不錯的抗菌功效，因此會添加於牙膏或是香水，香菸等物品上，另外歐洲和西方國家會將其加入聖誕節的食品裡面當作調味之用，譬如瑞典的傳統聖誕節食物Pepperkakor就會加入丁香調味，另外有些地方也會將公丁香插入整顆橘子，並做出美麗的圖案，將之綁上緞帶之後，掛在聖誕樹上，讓整個室內充滿了柑橘味和丁香味。

(丁香比較：左邊為公丁香，右邊為母丁香，右上為去除外皮之丁香種子 陳大眞博士提供)

美國食品藥物管理局於動物實驗中發現三個現行的食品添加物在高劑量使用下會有致癌風險，其分別為增添果汁、海鮮食品香氣的苯乙烯（Styrene）、丁香油酚甲醚（Eugenyl methyl ether）及吡啶（Pyridine）三個化合物，其中丁香油酚甲醚（Eugenyl methyl ether）最常用於飲料糖果，作為如柳橙、檸檬、鳳梨、葡萄、蔓越莓等果香的提味香料添加物，而台灣衛生福利部食品藥物管理署也預計於2024年1月1日起，跟上美國的腳步，全面禁用該物質做食品添加物，以確保民眾的健康安全。