看似不相干的兩則新聞，卻都十分詭異，讓人不得不起疑心，「共匪」的第五縱隊是否已深入政府各機關了？

一則是〈華視誤植跑馬假訊息〉，一則是〈台鐵工會發動勞動節不加班〉。

華視是營運超過半世紀的國營電視，居然會發生發布假新聞事件，誰能相信其中沒有故意擾亂民心的人為因素？台鐵自1908年全線通車至今，曾是台灣南北交通的大動脈，近年高鐵雖然後來居上，但南、北迴等環島鐵路仍是無可取代的。大眾運輸是服務業，台鐵工會故意在51連假發動「五一勞動節不加班」活動，使鐵路交通癱瘓，怎能不令人懷疑其主事者的背後有無紅色勢力在操弄？

筆者絕非杞人憂天或無的放矢。猶記得2018年8月779期天下雜誌曾有〈中共統戰有多深入台灣？〉專題，詳細報導黑道竹聯幫大老白狼帶領徒眾成立的「中華統一促進黨（簡稱統促黨）」深入中南部宮廟、農漁會的情況；2019年10月，鏡周刊也有關於【白狼染紅宮廟】系列報導共六篇，讀之無不令人膽顫心驚；當時，各媒體也都有「白狼稱全台30宮廟染紅，立委促內政部追查」的相關報導。

白狼曾說：「中共是神，他則是中共的同路人」，還自信滿滿地說台灣10年內就會被中國統一。無論是2014年太陽花運動場外叫囂、2017年「中國好聲音」台大事件暴力衝突，或台北101前每天舉五星旗和法輪功對峙…..無一不是統促黨所主導。該黨作為中共在台協力者的陽謀，已是人盡皆知的事實；加上日前大甲鎮瀾宮媽祖繞境活動，白狼無視防疫規定，大剌剌率眾搶轎，其囂張行徑令人瞠目，其動機更為可疑。

歷史悠久、人才濟濟的老電視台（華視），竟會犯下散布假新聞的錯誤；擁有百餘年歷史的台鐵，其工會故意在連假癱瘓交通；這兩件事絕不是偶然，相關部門絕不可等閒視之。

在兩蔣鎖國滴水不漏的戒嚴時代，政府還成天高喊「保密防諜，人人有責」、「知匪不報，與匪同罪」，如今，紅色病毒已如水銀瀉地，民主台灣處處共諜，恐龍法官輕判共諜，毫無嚇阻作用；連歐美國家都看不過去，再三提醒台灣，要慎防中共利用台灣的自由民主卻「打著民主反民主」的認知戰，台灣人怎能沒有戒心，民進黨政府還能處變不驚、毫無積極作為嗎？難道真的等著被專制獨裁的中共統一嗎？