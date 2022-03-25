曹興誠提起的「兩國論保護台灣」，大力抨擊蘇起，讓國民黨智庫完全沉默，曾經擔任智庫領導人的連勝文又因為「抗中議題」發言不當，引爆爭論。

這場俄烏戰爭中，烏克蘭人正給這個不健康的世界啟示：「挨打的人沒有反戰的權利」，同樣的，下跪無法換來和平，很可惜，台灣很多藍營人士，熱愛中國過了頭，似乎不懂這樣簡單的道理，甚至歪曲真理，濫用反戰口號，反戰的意思是反對掀起戰爭的人，依照這樣的邏輯推理，連勝文應該反對中共老是把武力犯台掛在嘴上，而不是倒轉矛頭，指控國民黨沒有一起反戰，老共每天洗腦小粉紅去熱愛擁抱戰爭，這才是中共最大的邪惡所在，這種邪惡與普丁到處宣傳烏克蘭是法西斯主義，合理化自己的戰爭行為沒兩樣。

連勝文說：自己有老父要照顧，如果中台開戰，他不會戰到底，此話再度引起網路的談論，事實上，連勝文不懂現代戰爭，現代戰爭和冷兵器時代武士決鬥不一樣，武士決鬥可以針對某一個人，但是，現代戰爭中武器殺傷力更大，最後都無法逃避變成一場狂轟濫炸，無差別的攻擊，或者說：無差別的種族清洗，因為戰爭中的野蠻會淹沒人類理性，連勝文即便有孝心，想留下最後的力量照顧老父，但是，我不認為他有機會，一旦戰爭打到失去理性，誰知道：下一個紅色飛彈會落在誰家呢？

台灣只有堅決抵抗中共入侵，才有存活機會，歷史一再向人類示範投降的悲劇故事：

二戰時期的波蘭，就是典型例子，波蘭曾經遭到蘇聯鐵蹄踐踏，所以，對烏克蘭的援助也最為賣力。

1939年，納粹在歐洲的綏靖政策下，野心爆發，利用閃電戰術入侵波蘭，蘇聯也以波蘭無力保護自己為理由，片面撕毀「波蘇互不侵犯條約」，從東邊入侵波蘭，當時的波蘭政府就是施行不抵抗政策，全民放下武器，蘇聯大軍很快入境，並且逮捕兩萬兩千名波蘭菁英，包含軍人、學者、公務員、學生，這些人最後被蘇聯的KGB特務秘密處決後，埋葬在波蘭和烏克蘭邊界的卡廷森林，1941年，納粹的戰事向前推動，來到卡廷森林，才挖出被埋葬的屍體，史稱「卡廷大屠殺」，1943年，納粹德國向波蘭政府報告這項屠殺是蘇聯所為，波蘇兩國也因此交惡，但是，蘇聯殺人卻不認帳，故意把屠殺案推給納粹，50年來，這項屠殺案一直變成國際大懸案，直到1990年，蘇聯崩解，很多國家機密檔案重見天日，被西方國家揭露，取代蘇聯的俄羅斯政府才坦承：「卡廷森林屠殺是當年蘇聯秘密警察所為」，目的是嫁禍德國納粹，激發波蘭人仇恨德國。

烏克蘭面對俄羅斯侵略，全民抵抗到底，因此贏來波蘭的讚佩，因為波蘭人曾經因為不抵抗，遭到俄羅斯的屠殺，歷史故事告訴我們：「挨打的人沒有反戰的權利」。

反抗就要徹底，台灣才有一線生機，別相信半途而廢的謊言。



波蘭卡托維茲的卡廷受害者紀念碑。銘文：「在卡廷、卡爾可夫、梅德諾耶和其他地點被害於前蘇聯1940年。」示意圖／擷自維基百科，公有領域