作者指出，俄羅斯侵略失敗，習近平也難逃西方國家制裁，一帶一路基本上完了。示意圖／擷自網路，民報合成

俄羅斯侵略烏克蘭戰爭，已經陷入纏鬥狀態，經過兩輪沒有結果談判後，俄羅斯對烏克蘭的攻擊，也升級到殘酷等級，基輔的淪陷只剩時間問題，支援烏克蘭的美歐國家也超前佈署，一旦烏克蘭首都基輔淪陷，未來戰爭如何進行，根據外媒報導：歐盟將幫助烏克蘭在波蘭建立流亡政府，持續抗戰，這將是未來方向，因為烏克蘭人不會投降，普丁也勢必佔領所有烏克蘭土地，除非在此之前，俄羅斯境內發生巨大動亂，普丁下令撤軍，或者普丁背後的支持者中共抽腿，普丁失去奧援，只能停戰，宣告俄烏戰爭結束，這種和解情況，並不是沒有，還要看國際給普丁和中共多少壓力？

有人把俄烏戰爭暗喻為中台未來的衝突，其實認真來看：俄烏戰爭更像72年前的韓戰，72年前，史達林藉著北朝鮮入侵南韓，把中共綁在侵略者戰車上，一直到現在，老共還在對當年「抗美援朝」政策，是否正確，提出檢討，沒想到，這一次俄烏戰爭，普丁再次把習近平綁上賊船，前幾天，中南海七常委為了「無上限支援俄羅斯」這句話，展開激烈討論，問題是中共想切割俄羅斯，動作已經太慢，無法杜絕國際悠悠之口。

二戰之後，以蘇聯為首的國際共產擴張，加快腳步，但是，擴張到亞洲時，蘇聯腳步產生猶豫，因為礙於「雅爾達密約」的協定，這個協定下，劃分南北韓，而金日成一意要併吞南韓，要求蘇聯出手幫助，史達林擔心如果開戰，勢必激怒美國，違反密約，因此內心產生矛盾，所以多次拒絕所求，同樣時間，老毛也要求史達林支援侵略台灣的作戰，最終史達林發現美國對「雅爾達密約」鬆動，想要賭一把，認為美國不會出手保護南韓，所以才拍板定案，先拿下南韓，再拿下台灣，還說：入侵戰爭發動時，蘇聯支援空軍，中共支援陸軍，加速進攻南韓，把毛澤東綁一起，這次，歷史又重演，普丁也學史達林，把習近平綁一起，共同面對民主陣營的反撲。

這是普丁的聰明，如果俄羅斯侵略失敗，習近平也難逃西方國家制裁。

北約雖然不正面參戰，擔心戰爭場面範圍擴大，傷及更多人，所以才被澤倫斯基痛罵軟弱，但是，北約暗助烏克蘭的援助不斷，也證明烏克蘭並不孤單。

普習兩人密謀侵略烏克蘭戰爭，證據越來越多被攤在陽光下，中共將快速失去歐洲社會信賴，一帶一路基本上完了，可以想見的是：很多國家會亡國，包括威權國家，但只有民主自由的國家，會持續活下去。



普丁、習近平兩人密謀侵略烏克蘭戰爭，證據越來越多被攤在陽光下，中共將快速失去歐洲社會信賴。圖／擷自CCTV新聞影片