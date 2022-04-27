當權者的大內宣總是說，維持現狀是台灣的最大公約數，真的嗎？或者說，這個為了鞏固前科累累的大騙子的領導中心的意見罷了。不是也有研究認為維持現狀，是對中共有利。維持現狀就是把台灣綁住在中國的內政事務裡面。是藉由of China、藉由中華民國，讓中國得以對台灣找到侵略併吞糾纏不清的因緣。

所以，到底要不要繼續維持現狀，應該根據中華民國到底是什麼東西的事實來判定，才能最貼近國際社會的共識呢？這就是我們應該儘速召開對聯合國第2758號決議文國際研討會的道理。

自從蔡英文假博士論文門案，在詐騙36年後，終於爆發以來，很多具有博士學位，以及有過這樣的求學歷程的人，甚或任何一位在乎誠實價值的你我大家，都能一針見血的舉證/質問蔡英文公開出來的那本所謂博士論文，根本就只是一本筆記簿！因為裡面單單是錯別誤字，就有500多個！實在是連被稱為一本書，都是不合格的。若根據這本筆記簿，來取得的學位，當然也是不合格的！甚至極可能是偽造虛構的！是觸法犯法的！這就是只要懂得從最原始的根本處，來探究論證，就是最科學最客觀的方法。事實勝於雄辯，就是這個意思。

耐人尋味的是，看得懂假博士權勢暴力醜聞真相的這一群人，竟然在同樣的時空背景之下，卻看不懂中華民國假國家更醜陋、更殘酷、更長久的暴力面貌，這樣自相矛盾的事實，一經對照之下，實在也是跟騙子蔡英文一樣的不誠實！因為選擇性正義，不是正義！同理，選擇性誠實，也不是誠實！這些人這些事，都是一樣的藉知識以為惡，一樣的令人不堪聞問！

不然，如果真正討厭蔡英文不誠實的人，應該會討厭任何不誠實的人事物。應該會用自己的膽識才學，主動發掘探究中華民國的合法性/正當性面貌。就像追查假博士的博士論文一樣，從根本之處追本溯源的探查了解。那麼追查中華民國的國家面貌，當然要根據1971年聯合國第2758號決議文的白紙黑字來認知，怎麼到今天，還有很多知名人士有臉地寫文章睜眼瞎掰的說謊---中華民國退出聯合國呢？怎麼還有政黨敢公然詐騙說---要用中華民國的名義「重返」聯合國呢？怎麼還可能發生朝野暗地攜手偷偷合作通過這樣神經失常的、貽笑人間的假公投案呢？

足見，我們為什麼活在被人騙個不停的日子裏面，不是因為我們不夠聰明，也不是因為我們不懂得找答案找真相的方法，而是我們也參與了與惡為伍的各得其所的各取所需。因為我們的心底，也是自私護短的。因為我們活著的價值，也不是公正超然的！所以，我們自作自受了！騙人者，人恆騙之！從蔡英文假博士案，正反兩面的交鋒；從中華民國假國家案，統獨兩方的賣傻。台灣真的是無恥騙子淹腳目啊！

這樣的種惡因結惡果的因緣亂法，惡性循環何時了結啊！看著瓊樓玉宇的寺廟教會，一間比一間更奢侈更宮殿的遍佈全台灣，簡直是富可敵國了！然而，我們的心靈，我們的信仰，為什麼卻日漸乾澀枯萎！日漸把說謊話當作說好話？把棄捨自己的良知良能的麻痺無恥，當作他人之惡不上我心的好EQ呢？

聖經有個故事，說有個城正瀕臨毀滅，大家慌張地祈求上帝的救贖。上帝因此叫大家只要能找到一個正直的人給他，就會解救全城的人。於是，為了趕快找到一個正直的人，全城所有人都總動員了！

從這個古老的故事，從假博士的論文門，從假國家的中華民國，我發現我們是個只會要求別人，卻不會也不懂得返求自己的世代！明明我們只要願意讀一讀該博士論文，就可以理解該博士學位是否合格了。明明我們只要探究一下第2758號決議文的內容，就可以清楚繼續維持現狀，繼續叫自己是中華民國，是不是自尋死路了。明明我們只要自己悔改，來去做一個正直的人，就可以得到上帝的救贖了！為什麼我們看不見就在眼前的活路呢？

就讓我們從召開2758號決議文國際研討會來起頭，就讓我們從要求自己去做那位正直的人來帶路。因為公共議題，沒有誰一定對，也不能誰說的算，更不能聽令遺教的亂叫！只要是公共議題，就是需要共同對話來一起找出答案的！這樣的答案，才能共同承擔，共同負責，也才能稍稍符合世代正義。

最後以我自己為例來說，其實，觀審制、參審制與陪審制論戰時，基於對恐龍的司法檢調長期的厭惡/不信任，我原本是百分之百支持陪審制的。但自從2019年經過論文門的對立與撕裂之後，讓我跟原本志氣相投的戰友、親友從互相勸服到互相鄙視。再接著，又發現那些看不見中華民國假國家橫行無忌的人，卻又能一眼看穿論文門的造假欺騙。於是我知道，我們生活在台灣的2,300萬人，離正直誠實公平公正，還有待努力學習！從人這方面的素質來看，我們還不懂誠實的價值，所以我們還不適格採用陪審制。同樣的，透過第2758號決議文的不斷討論探究，必能使你我大家因此獲得很多真知灼見，絕對是有利無弊的啟發啦！