前花東防衛指揮部參謀長韓豫平少將，拿演習加菜金宴請下屬，法官認定不當核銷部分有二千八百八十元，當事人最終遭判四年六月徒刑定讞。

看看對照組：辛澎生上校在空軍防空砲兵指揮部參謀長任內，接受招待前往韓國、印尼峇里島等地與中國情治人士見面，涉嫌被吸收發展共諜組織。這樣的共諜行為，一審判處六個月徒刑、得易科罰金，高雄高分院二審改判無罪，更一審維持無罪判決！

法官是要告訴大家：軍人拿演習加菜金宴請下屬的罪行，比當共諜叛國還要嚴重！？有這樣不把共諜當回事的法官，台灣還需要敵人嗎？

再看族繁不及備載的民代詐領助理費的幾個案例──

2017年8月17日同一天，台北市議員童仲彥、前議員秦儷舫，同遭台北地檢署起訴。

詐取助理費228萬3373元的秦儷舫，台北地院法官以「考量她認罪，犯後態度良好」，判處當事人有期徒刑二年、緩刑五年，不法所得沒收、支付公庫60萬元；因檢方未繼續上訴，全案落幕。

反觀童仲彥，台北地院法官以「事證明確之下還一再否認犯罪，難以認定他有悔改之意」，重判其七年半（另外偽造文書罪部分有期徒刑五月，當事人未上訴）；經當事人上訴後，詐領助理費5萬1842元的童仲彥，最終遭判刑三年十月定讞（須入監）。

且不說228萬3373元與5萬1842元的比例原則了。單挑童仲彥的不認錯、不知悔改，遭重判，是活該，確實還說得過去；問題是，同樣涉詐領助理補助費192萬（比秦儷舫的228萬3373元還少）的竹縣議員陳栢維，同樣在偵查中坦承犯行，同樣繳回全部犯罪所得，最終卻遭判三年六月定讞，跟秦儷舫的下場對比起來，真的是：法律之前，人人不平等！人比人、氣死人！

綜上，讓人高度懷疑：雙重標準，是法官判案的標準？