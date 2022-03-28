拜登（左）訪問波蘭受訪時說：「普丁不能再執政下去」，這句話已經預告普丁（右）的下場。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成

俄烏戰爭已經超過一個月，最近傳出普丁下令5月9日結束戰爭，問題是：如何結束？

前天拜登訪問波蘭，受訪時說：「普丁不能再執政下去」，這句話已經預告普丁的下場了。

普丁已經失敗，這個不爭的事實，導致普丁生命的直接危險，旅美的俄羅斯富豪懸賞100萬美金，要取普丁人頭，現在更傳出：飽受制裁的俄羅斯寡頭們，有人飛機不能飛，遊艇被扣留，甚至被炸沉，這些人已經等不及，要普丁趕快下台，逼迫普丁的手段，從發動政變或直接暗殺、斬首，各種花招正在進行，因此，近兩個月，普丁在個人維安方面斥資27億台幣，四周的警衛隊全面更換。

很顯然，要普丁人頭已經不只是富商寡頭而已，害怕戰爭失敗被連坐的軍頭將軍和特務，也害怕坐牢，因此，積極聯合寡頭，一場可以預知的政變已經在路上了。

甚麼是寡頭？專研俄羅斯歷史的美國歷史學家愛德華基南說：「所謂寡頭，很像中世紀莫斯科大公國的「波亞爾」，所謂波亞爾，簡單說：就是大公近親，受封領地之後，組成的「采邑貴族聯盟」，這個聯盟等同貴族聯合，貴族聯盟可以是大公權位的輔助，也可以威脅大公的權利，這些圍繞總統身邊的寡頭，簡單說就是舊時代的貴族。

1996年，葉爾欽尋求連任，他在一個夜裡把七個金融寡頭召喚到官邸，這七個寡頭名單如下：聯合銀行執行長別列佐夫斯基、大橋銀行古辛斯基、國際商業銀行維諾格拉多夫、首都儲蓄銀行斯摩陵斯基、阿爾法銀行佛里德曼、梅納捷普銀行霍多爾科夫斯基、俄羅斯信貸商業銀行馬爾金。

葉爾欽告訴這七個寡頭說：不管你們用甚麼方法，我必須連任總統，當我坐上大位，你們就可以確保你們的財富。

俄羅斯寡頭和總統權利的共生關係，從此建立，但是，理解蘇聯歷史的人都知道：從1985年戈巴契夫進行經濟改革以來，國營事業轉變為民營的過程，開始造就第一批寡頭，他們在轉變過程中賺到第一桶金，到了葉爾欽執政，更多寡頭靠著和掌權者勾結，低價買入國營機構的股票，最後把國營變成私人機構，更多富豪寡頭因此建立與總統的共生關係。

根據統計：蘇聯崩解後，本來的國家財富，有一半以上被轉到私人所有，造成俄羅斯人貧窮，這些寡頭也對掌權者效忠回報。

普丁上台後，深知人民已經對這些寡頭掏空國家不滿，靠著肅貪口號拿到大位，執政已經超過二十年，普丁一方面對海外寡頭痛下殺手，一方面鼓勵這些寡頭們轉換效忠對象，如果不從的話，就派出特務，對這些富商採取暗殺，並嚴厲限制這些海外富豪回俄羅斯競爭總統權位。

普丁被稱為世界上最富有的人，這些受普丁控制的寡頭，就是普丁海外提款機，如今，美國歐盟針對這些寡頭下手，凍結資產，目的就是逼這些寡頭起身造反，能不能成功，還要看下去。



普丁上台後，深知人民已經對這些寡頭掏空國家不滿，靠著肅貪口號拿到大位，執政已經超過二十年。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成