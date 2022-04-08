這場殘酷的俄烏戰爭等同在告訴全球，現在，整個世界的紛亂，其實就是中俄聯手，企圖改變國際遊戲規則所造成的，甚至《大西洋憲章》所昭告的普世價值，都遭到中俄兩國的顛覆。 圖/擷自@IAPonomarenko 推特

這場俄烏戰爭，國際上發現新的英雄澤倫斯基，這位總統與烏克蘭人民，替世界上了一課，這一課正在向我們詔告，後疫情時代，一個分裂的世界，已經在人類眼前鋪陳展開。

長期沉默的聯合國，被澤倫斯基批判最沒路用，這個聯合國早已經不是聯合國，既無法制止戰爭，更無法在戰爭爆發後，派出維和部隊，原因很簡單，維和部隊替紅色中共服務，而老共剛好是這場戰爭背後的影武者。

從4月7日聯合國的投票結果93比24，棄權來到58票。雖民主陣營終於把俄羅斯踢出人權委員會，但投票前，俄羅斯發出恐嚇警告有效，加上老共出面打圓場，中俄兩個強權所控制的國家總共82票，與民主國家差距不大。

其中，投下同意票的有加拿大、英國、美國、波蘭等北約國家；投下反對票的有中國、阿爾及利亞、玻利維亞、塔吉克、越南等國；選擇不表態的則有印度、印尼、埃及、巴西等國。

老共投下反對票，剛好向世界昭告，「我和俄羅斯就是對美國不滿，老大為何不能換人當」，這就是中俄兩國心態。

冷戰後，蘇聯只是崩盤，俄羅斯繼承蘇聯意識形態和獨裁統治模式，持續活下來，簡單說，政治換湯不換藥。美國雖然如願在「聯中抗俄」下扳倒蘇聯，卻反而造就更邪惡的中共獨裁政權。

現在，整個世界的紛亂，其實就是中俄聯手，企圖改變國際遊戲規則所造成的，甚至《大西洋憲章》所昭告的普世價值，都遭到中俄兩國的顛覆，原因很簡單，只要全球遂行「普世價值」，那麼獨裁政體就沒有生存的餘地。

美國當然也犯下嚴重錯誤，在世界貿易上寬待中共，讓中共可以與人權問題脫鉤處理，放縱老共打壓人權，所以才有維吾爾問題、香港問題，今天，才會發生俄羅斯軍人肆無忌憚，屠殺烏克蘭平民的事件。

照妖鏡映照了北約法、德兩國的私心，法德兩國曾經是歐盟團結的基礎，布里辛斯基所寫的《大國政治》一書中稱，「蘇聯崩解後，北約失去敵人，結果放鬆心態下，遭到紅色中國入侵，歐洲國家為了賺錢各自為政，成為紅色中國餐桌上點心。」

法德失去主導歐洲的地位，一片散沙的歐洲，給予俄羅斯勇敢侵略的機會，如同澤倫斯基所說，「2008年，北約若能勇敢接納烏克蘭，今天不會戰爭，今天失掉生命的烏克蘭人，這筆帳北約有份，尤其是法德兩國。」

另外最大打臉在教廷身上，羅馬教宗方濟各龜縮很久，最後不得不出面說話了，親吻烏克蘭國旗，象徵與苦難者同在。教廷是紅色中共用金錢收買的對象，長期來縱容共產主義在歐洲橫行，不敢發出正義之聲，如今大屠殺鏡頭在世人眼前出現，再不說話，實在交代不過去，教廷痛罵聯合國無能，其實等於罵自己。

聯合國被老共收買掌握，已經不是一天了，秘書長古特雷斯就是最大親共者，聯合國旗下國際組織，幾乎全面被老共汙染，這樣的聯合國無法帶來世界和平，如統澤倫斯基所說，「可以關門了」。

這場戰爭已經把世界分裂成兩個集團，中俄同盟控制的獨裁或半獨裁國家，與西方國家對抗的日子，將會更加壁壘分明。