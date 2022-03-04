推薦序

充滿日本人「感謝台灣」的心意的一本書

文／野島剛（資深媒體人，作家）

我平時寫作與大學教書之外，也負責日本多語言媒體網站《nippon.com》中文版的總編輯，主要業務就是傳遞關於台灣的各種訊息。四年前，我邀請馬場克樹先生擔任《nippon.com》的連載作者，專欄名稱就叫作「在台灣扎根的日本人」。猶記得當時還與馬場先生約定好，專欄一定要連載達二十篇，之後再將所有文章集結出版。後來，馬場先生果真依照當時約定，連載文章多達二十餘篇，每一篇都獲得讀者的熱烈迴響。專欄在2021年10月劃下完美句點，緊接著文章順利集結成冊，在台灣出版上市。馬場先生實現了我們當初的約定，他的這般執行力，實在令人深深敬佩。

我和馬場先生相識於大約十年前，當時我的身分是《朝日新聞》的台北特派員，馬場先生則是日本台灣交流協會的公關負責人（「文化室主任」）。那時對他的印象是個沒有架子、十分平易近人的人，而且細心又謙虛，完全不像個公務人員。後來我回到日本之後，聽說他辭去國際交流基金會的工作，決定定居台灣。

辭掉國際交流基金會這麼一個隸屬於政府體系的工作，這對追求安定的日本人來說是完全無法想像的決定。只不過，不知為何我卻有種「他果然還是決定了」的感覺。因為他的個性本來就不是個能夠滿足於單一企業或團體的人。

關於他後來的活躍事蹟，相信台灣的各位都非常清楚。他以歌手的身分，用明朗的歌聲唱遍台灣各地；作為一個演員，他在電影和電視劇中展現了獨特的演技。同時他也是台北人氣居酒屋「北村家」三年的店長，總是熱情地細心招呼客人。他真的是個什麼都會的人，這對只會寫文章的我來說，簡直羨慕不已。然而我也相信，比起日本，在擁有包容且多元文化的台灣社會，這樣的多樣才華才得已獲得更大的發揮空間。

馬場先生的才華之一就是寫作。他的文字明亮近人，且內容扎實。文章可以顯現執筆者的個性與性格。有時候也會受到寫作當時的心理狀態所影響。不過，在專欄連載的這四年，他一直都是以穩定的視角和客觀中立的觀點，將每一個在台灣奮鬥的日本人的故事，介紹給日本和台灣的讀者。這絕對不是件容易的事。

這本《約定之地：24位在台灣扎根的日本人》裡所介紹的日本人，每一位都相當具有個人特色，有自己的想法和技能，在台灣這塊不同於日本的土地上不畏艱苦地為夢想努力之下，終於融入台灣社會，並且嘗到成功的滋味。而作者馬場先生自己，或許就是最有資格作為本書主題「在台灣扎根的日本人」的第一人。

日本雖然是個很好的國家，可是卻有點缺乏像台灣這般自由、快樂與開朗的社會環境。每一個選擇了在台灣生活的日本人，都會覺得自己獲得台灣社會的接納和歡迎，就是可以說，台灣拯救了他們的靈魂，也給予他們全新的人生。平時雖然沒有說出口，但大家都是懷著對台灣的感謝在過日子。

這本書就像是集結了日本人的這種感謝的心情。2021年正好是日本三一一大地震滿十週年，也為了紀念台灣對日本的大規模援助，被定位為「日台友情年」。透過馬場先生的文字，我們向台灣人傳達了「感謝台灣」的心意。從這一點來說，這本書可以說是最適合為2021年劃下完美句點的一本書。



馬場克樹 BABA Masaki所寫的《約定之地：24位在台灣扎根的日本人》。圖／擷自馬場克樹個人網站、時報出版，民報合成

作者簡介

馬場克樹 BABA Masaki 創作型歌手、演員、作家。1963年出生於日本仙台市。北海道大學中國文學系畢業。中國上海・復旦大學公費留學兩年。曾任日本國際交流基金會北京日本文化中心助理所長、雪梨日本文化中心副所長、日本總部日中交流中心副秘書長、財團法人日本台湾交流協會台北事務所文化室主任。2011年辭官後，在日本東北投入三一一震災重建復興工作長達一年半，2012年起移居台灣，成為全職的音樂、表演及文字工作者。在台日三人組「八得力樂團」擔任主唱與吉他手，音樂代表作有台灣電影《逆光飛翔》的片尾主題曲──〈很靠近海〉，由金曲歌后蔡健雅演唱。著有《上海時代1986-1988一個留學生的回顧錄》共三冊（Amazon kindle， 2018年）。在日本多語言媒體網站《nippon.com》上連載專欄「在台灣扎根的日本人」，而長榮航空機上雜誌《enVoyage》也不定期有專文報導。另外，身為演員也曾演出過《大稻埕》、《江湖無難事》、《消失的情人節》等多部台灣電影，好萊塢電影《沉默》以及台灣電視劇《紫色大稻埕》、《春梅》、《戒指流浪記》、《華燈初上》、《誰在你身邊》、廣告《家樂福日本週》、《真麵堂拉麵達人》、《大金冷氣》、《大金空氣清淨機》、《中國信託信用卡》、《台灣菸酒玉山高粱》等等、及舞台劇《大家的婚禮》、《浪漫書店》、《輝夜─來自月亮的公主》等作品。