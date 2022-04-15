彭明敏在國際友人協助下，逃離被監控生活，最後來到美國寫下《自由的滋味》（A Taste of Freedom） 原文版及翻譯本。圖／民報合成資料照

今年4月8日清早以高齡98歲辭世的彭明敏教授，年輕時於擔任國立臺灣大學政治系主任期間因主持起草「臺灣人民自救宣言」而被稱為「台獨教父」，但亦因此遭受中國國民黨政府的政治迫害而亡命國外達22年的彭教授終於解嚴後回臺。

彭教授的父親彭清靠醫師是二戰後高雄市議會第一任議長。他於二二八事件蔓延到高雄市之際，曾代表高雄市民前往壽山高雄要塞司令部向彭孟緝司令請願切勿傷害高雄市民、唯彭司令不但不接受請願而且藉辭當場槍殺三位與他同行的市民，然後派軍隊下山追殺市民。彭醫師從此退出政壇。據聞，他因對來臺歧視臺灣人的中國政府極為失望而勸人勿當中國人。

彭明敏教授自小即受到良好的教育，進的也都是一流的國內外高等教育名校，但許多民眾鮮知他是中等教育的名校高雄中學（雄中）的校友,，儘管他未自日治時期五年制的雄中畢業而於讀完四年級即由其日藉老師推薦赴日進學，但他仍然是今年4月1日甫慶祝創校一百周年的高雄高中最傑出的校友之一。

根據日本年號平成10年11月（1998年）在日本發行的＜高雄州立高雄中學校同窓会名簿，保存版＞記載，彭明敏是1935年入學的第15回（期）生。

彭學長回臺後筆者曾經有兩次和彭學長直接面談的機會、一次是20年前邀請他列席在高雄市舉行的雄中22期同學會；另一次是在某屆選舉期間在台北市某場所和劉姓同學親聆其高見，兩次都受益良多。筆者亦曾是彭學長回臺後成立的「建國會 」之友。

彭教授對故鄉臺灣唯一不變的希望是「正名制憲、 國家正常化」。筆者要藉此呼籲正在雄中求學的學弟和學妹們以及所有校友應追隨彭明敏學長久以來為台灣所言所作、尤其他對臺灣的唯一不變的希望當做咱大家共同的希望與努力的目標。