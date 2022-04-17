自序——我為何以「台灣」作為書寫、思考對象

據說「日本」這個名字，意味著「旭日之本」＝「朝陽升起的地方」。

這個說法出自西元607年聖德太子致函隋煬帝的國書，當時他是推古天皇的攝政。根據《隋書》記載，該國書上記載著「日出處天子致書日沒處天子無恙云云」。

這段文句中的「日出」、「日沒」有什麼意涵？長期以來有許多議論，我想針對「日出之處」，也就是「太陽升起的方位」進行討論。所謂旭日東升，正因為觀看太陽的人，所處位置在西方，觀察者如果從日出的東方看過去，無法從自己所處的角度，確定太陽升起。換句話說，「日本」這個國名的由來，是從位於日本西方的「他者」角度才成立的。這也意味著，日本從一開始就毫無疑問屬於亞洲，東亞的鄰人，正是讓日本之所以成為日本的「鏡子」。

隨著DNA研究的進步，日本人起源的分析也不斷進展。目前的主流見解是「出自南島的『繩文人』與出自大陸的『彌生人』，兩者的混血成為日本民族的起源」，這個最早的假說，其實與台灣有很深的關聯，但鮮為人知。

身為人類學者、醫學者的金關丈夫（かなせきたけお，1897～1983），戰前為台北帝國大學醫學部教授，對於台灣原住民等南島民族的骨架體型非常有研究。後來，山口縣「土井之濱遺跡」出土，同時出現了大量的彌生人和繩文人的骨頭，金關教授的這些知識發揮了作用，發現彌生人其實是有別於大陸系統的人種，顛覆了當時既存的主流見解：「繩文人→彌生人→現在日本人」的進化論。這個例子正說明了，透過台灣可以重新去理解「何謂日本人」。

除了追溯考證，透過與台灣比較，更加看清日本現代社會面臨的許多問題。例如性別問題，從女性就業到大相撲比賽的女性忌諱、東京醫科大學入學考試男性一律加分等弊病，浮上檯面的問題儘管多樣，但多基於「女性就是應該如何」的刻板印象。日本性別研究者指出，這些性別觀念並非固有，而是明治維新後「被發明的傳統」，用以作為統合國民的意識形態。台灣雖然也因日本統治而經歷了「近代」，但今日台灣，無論是女性的社會發展，或是對於性的看法，都有更豐富的多樣性。我們可以從「性別落差指數（Gender Gap Index, GGI）」清楚看出台日的差距。根據2021年的性別落差報告，全球一百四十四個國家當中，台灣指數約為三十八名，日本則位居一百二十一名，大幅落後。

今後的日本，將面臨人口減少、超高齡化，以及國際社會的複雜化，如果不能將「日本就是應該如何」的刻板印象去除，恐怕也很難解決問題吧。擺脫刻板印象，就是讓自己有能力自在地變焦，去直視不同層次的異質性。

「我栖來光，是個日本人，更是一個女性、東亞人，還有最基本的是生而為人。」如果思考能如同聽廣播那樣，隨時都能調轉頻道，自然就能聽到各式各樣的音樂或故事。逐一用心傾聽，我們或許就能體會出嶄新的思考方式，去面對諸如慰安婦問題等國際紛爭，抗衡那些因國家認同的素樸情感而變質的暴力性權力。

嬰兒透過與周遭世界互動，慢慢明確區分自我與他人的不同。與此成長過程相同，「國家」的存在，也是透過與他國的交往，逐漸形塑國家的輪廓。「台灣」這個日本近鄰，具有歷史的複雜性與豐富的多樣性，從不同角度凝視，「我」方的陰影也會映照出來，指引我們未來的方向。這是我為何持續書寫、思考「台灣」的重要理由。



栖來光（栖来ひかり SumikiHikari）與著作《台日萬華鏡》。示意圖／擷自栖來光臉書，玉山社，民報合成

作者簡介

栖來光（栖来ひかり SumikiHikari） 日本山口縣人。畢業於京都市立藝術大學美術學部。從事音樂、電影相關製作。2006年定居台北。在台北的生活，日日如行旅，旅行即棲所。個人部落格「台北歳時記～Taipei Story」 https://taipeimonogatari.blogspot.tw/