已經進入二十一世紀的人類，從幾千年前的部落組合，演進到現代國家的政府組織，除了一些落後地區的部落化國家，還維持著專制的統治方式之外，只剩下少數如俄國和中國這樣的專制大國，既擁有相當先進的武力和經濟，以及相當嚴密有效的政府管理組織，足以在當今世界立足，並和美日歐民主國家抗衡。這次俄國侵略烏克蘭，讓我們看到一個專制的國家，要發動侵略戰爭，好像只在獨裁者一念之間。關乎一個國家的生死存亡，甚至會造成世界大戰，生靈塗炭的毀滅性災難，居然這麼輕易，由一個獨裁者一念之間就可以引爆開來，這是多麼荒謬而可怕的事情。尤其把核子武器這樣可怕的東西，交由一個自殺炸彈客一般的獨裁者在一念之間就可以按下電鈕，毀滅世界。你說這可怕不可怕，荒謬不荒謬。但是無可否認的，這是二十一世界存在的事實。是我們必須嚴肅探討的政治現象。這不只是軍事衝突的問題，更應該是政治學原理重要的課題。

人性的探討，是政治學原理的基礎。共產主義和共產國家的失敗，就因為對人性的錯誤認知開始的錯誤假設，導致共產制度設計的錯誤。這些絕頂聰明的人搞出來的東西，卻只需一時的、稍微的錯誤認知，就足以造成共產黨革命赤化世界的許多戰爭。到底是對或錯，經過一百年，其實由蘇聯的解體，和中國開放改革前的落後，已經可以論定。但是這兩個共產大國所走的修正主義路線，對於獨裁專制的政治體制，並沒有修正。經濟制度的不修正，只會造成他們自己國家的經濟失敗，人民的貧困。但是專制獨裁體制的延續，卻繼續剝奪人民應該享有的自由和人權。如果是因為他們的人民的惰性和懦弱，願意接受這樣的統治，那也是咎由自取，怪不得他人。但是如果因為這樣的專制體制，可能造成毀滅世界的核子戰爭，這就不只是自由世界人民必須面對的邪惡，更是這兩個共產專制大國宰制下的人民必須擔負的責任。不只是對自己人身的自由幸福，也是對自己國家長遠的自由幸福，要負起糾正的責任，更應該要對世界和平安全負起責任。

今天看到普丁發起的戰爭，已經朝更加瘋狂的濫炸平民住宅發展。甚至更加可怕的是居然轟炸核子發電廠。這已經證明離前面提到的核子戰爭，只有一步之遙，絕非危言聳聽。而獨裁者的瘋狂，可能還會遠遠超出我們的想像。有政治評論者不敢相信普丁會這麼愚蠢，但他就是這麼愚蠢；也有評論者認為普丁是不是瘋了，但他就是這樣瘋給你看。不管是愚蠢也好，或瘋狂也好，你能想像只因為一個人的愚蠢或瘋狂，就能造成這樣的戰爭災難嗎？但很不幸，從人性來說，這不但可能，而且已經證明是事實。

在俄國的人民也好，在中國的人民也好，是時候了，你們必須勇敢站出來，推翻專制獨裁的政府！這不只是對自己和國家應該負起的責任，更是你們對世界應該負起的責任！