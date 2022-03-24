自序

台灣是認同台灣的人的台灣，這是天經地義的事情，任何強權都沒有置喙的餘地，這是全人類的公義。

民主、自由、人權與法治是台灣人的共識，這四則沒有先後的問題。遺憾的是有些人將自由當做放縱，「祇要我喜歡」而沒有道德倫理的內心約束，成為普通現象。當自由已經侵犯人權、法治的時候，政治人物卻擺出「尊重」的態度以討好群眾；尤其自2018年「九合一」的選舉，民粹主義氾濫，各政黨即時操作，造成今日普通的現象─「有立場、沒是非」，而不是服從真理作為道德準則。

尤其是國家定位問題。台灣是台灣人的國家，誰有霸權的覬覦，但霸權終究會滅亡，人類的歷史經驗，證明古人所說的「天網恢恢，疏而不漏」；人類確信這是一線曙光，因此不會淪落到虛無。

但台灣又面臨法西斯的外來者，在民主化過程中，不能接受落地生根的普通道理，而淪落成「共產主義中國人」，並為其馬前卒。而在全世界起來抗拒戰狼的中國，尤其是自2018年以後，他們更與殘害中國大陸各族人民的中國共產黨唱合，沒有對被摧殘的各民族伸出援手；竟然同時看到以圖博、維吾爾等揍足而虛情的「中華民族」破滅。但可悲的是土生土長的台灣人，喪失求真、服從真理的信念，將「近現代」的政黨政治，當做中國歷史上「朋黨」之爭，隨心選邊站，「有立場、無是非」，而不是在探索真理、服從真理；仍舊淪為「前近代」的「老百姓」，而不是「國民國家」的「國民」。這是當前台灣的怪現象，因此將這時期命名作「台灣的灰色年代」，也作為此冊的書名。

回顧台灣自1974年起，初級中學教育列入國民義務教育，即今日所說的「國中」。時至今日，將近五十年。教育的普及不僅於此，滿街都是學士、碩士與博士。但就以今年（2021）12月18日的公民投票為例，主張在地球板塊有裂縫而會衝擊的地方要蓋「核四」發電廠，一意推動的竟然是留學美國、擔任過教授、總統的人。慎度其動機祇是為「政治鬥爭」、抓權力，完全否定科學知識。這樣的人領導民粹，與毛澤東、習近平等只會抓權、不會治國者，同一「行為模式」。這是中國的特色，國人不能不注意！

本書匯集近年的著作，分門別類，尤其重視台灣的國家安全保障。文中有多篇未經發表，如土地轉型正義，或是某個時期對當局的建言或批評者。各篇如「目次」所示，特標明寫作與時間，以便日後關心者可以確定事情或局勢發生之時間。過去筆者在稻鄉出版社已出版五冊時論集，第一本的《生死存亡年代的台灣》是在1989年出版。1970年代初，我在東京大學進修，對當時國際局勢與在聯合國的變局較多瞭解，對於當代的人要對所面臨的局勢或多或少有所幫助，尤其是對年青的世代。故本書各篇仍重視時空背景。本書自序言即直陳筆者「所信表明」而無忌諱，以示負責！但若比照余杰先生之著作，書名直示《中國乃敵國也》，顯然遜色！

本書之編輯，有勞蔡長廷、林世偉君；尤成於世偉、讌伃伉儷。封面設計是稻鄉出版社的石舜華小姐；謹此一併致謝。



鄭欽仁與新書台灣的灰色年代。圖／稻鄉出版社，民報資料照，民報合成

作者簡介

鄭欽仁 1936年出生於新竹市，國立台灣大學名譽教授、台灣安保協會理事長，財團法人現代學術研究基金會董事。

學歷：

東京大學大學院人文科學研究科東洋史專門課程文學博士

國立台灣大學歷史學研究所碩士

私立東海大學第一屆學士

經歷：

私立東海大學助教

國立台灣大學歷史學系講師、副教授、教授

輔仁大學歷史學系兼任教授

東海大學特別講座教授

東京大學東洋文化研究所客員研究員

台灣教授協會會長

財團法人現代學術研究基金會董事長

台灣歷史學會會長、理事長

蔣經國國際學術交流基金會國內地區議委員

早稻田大學台灣研究所營運委員會委員

首都早報總主筆

台灣評論雜誌社社長

台灣人權促進會執行委員、副會長、會長

台灣心會理事、副理事長、、理事長、名譽理事

台灣安保協會監事、理事長

財團法人台北市清靜社會福利事業基金會董事(1989創會~2009結束)

民主進步黨仲裁委員

民主進步黨顧問

總統府國策顧問

宜蘭縣政府縣政顧問