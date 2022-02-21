在這個時代，心理學成為許多人想研究的課題。然而，心理學的本源，卻是來自於哲學！這是為什麼呢？因為，所有的心理課題，最終都要回到如何看待自己身上。自己和自己的關係，遠比自己和他人的關係，來的關鍵與重要！

事實上，哲學的思維，就是來自不斷地追問過程中，而獲得人生的體會與答案。也因此，每個人的境遇和生命軌跡都有所不同。懂得這個道理，就能對人世間的不完美，幡然釋懷了！

以哲學來說，從早期希臘三哲的論宇宙，到凸顯理性的思辨，哲學曾經經歷了無所不問的階段，也在物質世界裡頭打轉，企盼求得事務的真理。不過，當我們在更深入探討時，會發現，人在面對自己、面對他人、面對宇宙時，都需要有更多的擁抱和涵容，才得以安度困境。

也就是說，心理學本身並不足以解決生命的議題。相反地，在哲學的反覆思辯中，我們也只能慢慢地去觸及可能的答案。在這些背後，有一個更宏大的宇宙法則在轉動著，當我們遇到生活的困難時，譬如：工作的瓶頸、愛情的失敗、家庭的爭吵、未來的迷惘……首先要做的，絕對不是去問為什麼？而是回到了「我是誰？」、「我期待一個怎樣的自己？」、「我該怎麼做？」

經由這樣的過程中，我們可以發現：「工作的瓶頸來自於自己不夠認識自己，不清楚自己的所愛，卻逼迫著自己去做自己不喜歡的事情；愛情的失敗是來自於一廂情願地追逐，但忽略了對方的感受與現實的困境；家庭的爭吵源自於彼此都想關心對方，卻用錯了方式，導致深深地誤會和認知的鴻溝；未來的迷惘則是不清楚現在自己擁有什麼，只徒然羨慕他人的高成就，如此必定慌張、失措。」如此，哲學思辨的力量，帶給人們一盞明燈，露出陣陣微光！

這時候，歸俯到自身的習慣，會成為一個跳脫迷障的超能力，從桎梏跟凝滯的空間中，跳脫出來，學著以全新的視角，來看待事物。其實，若只是在事物上糾結，反而會因為過度鑽牛角尖，變得卡在過去；停在特定時刻，逐漸地失去繼續往下走的能力！這也是這時代中，精神疾患者為何會越來越多的緣故。

所以，如果有一種生命的哲學，那必定不會是古老的希臘三哲的理性思辨，也不會是後期的針對事物反覆追問，而會是回到「自己」的存在本身，不斷擴增哲學思維的可能。例如：我喜歡什麼？我渴望什麼？我最愛什麼？我希望自己怎麼被對待？在這段感情中，我最開心的是什麼？在遇到挫折的時候，我內心是怎麼想的呢？當問題回到我們自身時，世界就會有不同的可能了！

也因此，哲學思辨的重要性，就像一把能夠反覆對焦的單眼相機，持續地鎖定自己，幫助自己聚焦，也在人生這場大戲中，看見了自己的位置、自己的認同、自己的特色、自己的潛能。我想，這是超脫心理學的哲學思維，用更加擴增的眼界，來幫助自己，走出迷霧，重拾信心，看見希望！