近日華視連續發生誤報台海戰爭資訊、跑馬出現「台北凌晨下起拳頭大冰雹」等錯誤資訊，22日凌晨約1時20分發聲明，公廣集團董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳雙雙辭職，以表示負責。

華視新聞去年4月19日進駐52台至今滿一年，市占率增至一成，但風波不斷，前總經理莊豐嘉今年1月才因捲入中央政府總預算案爭議閃辭，由新聞台陳雅琳台長暫代，近日卻又發生誤報台海戰爭資訊等情形。

華視聲明表示，將重新徹查事件始末，若有涉入之同仁將嚴懲不貸，以儆效尤。造成民眾觀感不佳，向全國觀眾再次致上最深歉意。並希望藉由此次事件能自省、轉變，竭盡所能達成公廣集團所肩負的公共任務。

華視20日因工作人員操作失當，導致受新北市政府委託錄製的演習防災模擬影片被播出，在早上7時快訊出現「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」等字樣。9時，華視緊急製作道歉跑馬時又出包，導致頻道出現「巴士海峽發現石油」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹」等錯誤資訊。

因快訊誤播台海戰爭資訊，華視21日緊急召開自律委員會，懲處包含代總經理陳雅琳、導播、編輯、晨間新聞製作人等8人，其中最重懲處包含記大過。

公廣集團於21日召開董事會，期間陳雅琳向董事會成員自請處分，提到要辭代總經理，不過被董事長陳郁秀當場慰留，其他董事也都附議，沒想到22日凌晨突然出現轉折，兩人同時請辭。