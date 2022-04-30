4月28日是《舊金山和約》生效與《中日和約》簽訂70周年，台灣的主權又被提出討論，立法院長游錫堃表示，《舊金山和約》非常重要，因為該條約顯示台灣與中國沒有瓜葛。對此，中國國台辦跳腳宣稱，中華人民共和國未參與簽訂過程，因此《舊金山和約》非法無效。國台辦發言人馬曉光在例行記者會上宣稱：「所謂舊金山和約是二戰之後，美國邀集一些國家，在排斥中華人民共和國、蘇聯的情況下，對日單獨媾和而發表的非法、無效的文件。

立法院議政博物館舉辦「舊金山和約生效70週年特展」，副總統賴清德出席開展剪綵時致詞表示，《舊金山和約》並未提及台灣主權歸屬，證明台灣主權和中華人民共和國毫不相關，賴清德說，《舊金山和約》不只是二次大戰後對日本最重要的合約，也是對日本最終的處置方式，並牽涉到台灣的國際地位和命運，其中最重要的是第二條「日本在戰後放棄臺灣、澎湖、南沙群島與西沙群島的一切權利、權利名義與要求」，內容並沒有提及台灣的主權歸屬，這是當時美國代表杜勒斯的特別設計，目的是避免任何國家利用《舊金山和約》宣稱對台灣擁有主權，特別是中華人民共和國。



圖說：立法院議政博物館舉辦「舊金山和約生效70週年特展」，立法院長游錫堃表示，《舊金山和約》顯示台灣與中國沒有瓜葛。圖/取自立法院

前總統馬英九在臉書發文，表示他看到游錫堃跳出來說「開羅宣言」沒有國際法律效力、《舊金山和約》沒有規範台灣主權，台大法律系教授姜皇池也為此背書，質疑外交部官網保留馬政府任內「開羅宣言」說帖，等同「接受國民黨觀點」，如果這些說法成立，那中華民國過去70年在台灣的統治豈不都是非法的嗎？

馬英九有甚麼好懷疑的？依據《中華民國憲法》，中華民國統治台灣本來就是非法。1936年5月5日公布的《五五憲草》的第四條所列舉的中華民國疆域分成30個地區，它包括蒙古，卻沒有台灣，1947年1月1日所公布的中華民國憲法的第四條描述，中華民國的疆域非經國民大會議決，不得變更，一樣沒有將台灣列入版圖。顯然的，依據《中華民國憲法》，台灣不是中華民國的版圖，中華民國統治台灣當然是非法的。

法學博士的馬英九不懂《中華民國憲法》，只能怪他學藝不精，然而連最基本的常識都不懂才叫人嘆息，他竟然將開羅宣言當作國際條約，擁有台灣主權的日本沒有參加開羅會議，美國、英國、中國三個國家元首可以幫日本簽條約嗎？若可以的話，我們是否可以找幾個人簽約來處分馬英九的財產？簽約需要當事人或委託人執行，法學博士竟然不知道這種常識。開羅宣言只是開羅會議後的聯合公報，不是國際條約。

不只馬英九不知道簽定合約都要當事人在場，不在場者就與所訂的合約沒有任何權利與義務關係，中國國台辦也一樣不知道。有關《舊金山和約》所顯示的台灣主權問題，中國國台辦表示，中華人民共和國未參與簽訂過程，因此《舊金山和約》非法無效。事實上《舊金山和約》決定台灣主權，而中華人民共和國未參加訂約，當然與台灣主權無關。