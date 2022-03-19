作者指出，1935年的阿比尼西亞事件爆發後，英國出面主導制裁義大利，造成其後英、義關係無可轉寰的惡化決裂，也促使墨索里尼一面倒向希特勒陣營。1935年的教訓，很值得今天民主陣營吸取，莫將次要敵人送進主要敵人懷抱。右起：希特勒、墨索里尼。示意圖／擷自網路，維基百科，民報合成

中國共產黨有一很自鳴得意鬥爭法則，「聯合次要敵人，打擊主要敵人」。他這一策略也確曾在國共長期鬥爭中，發揮一定程度功效。

不過這策略也非毛澤東首創發明，而是歷代爭奪天下集團常用慣伎。三國時代，劉備即曾本此原則聯合東吳，共同對抗中原曹操。中共不過將之口號化自我炫耀而已。

但若要有效運用這一策略，必須先認清誰才是主要敵人，誰才是對我構成最嚴重威脅敵對勢力，誰才和我存有無法化解重大矛盾，終必形成我之心腹大患。

如果欠缺這一基本認識，或雖有但卻欠缺堅強意志堅守原則，死死咬住真正次要敵人，最後難免付出沉重代價。當年老蔣總統之敗於中共喪失政權，一大原因即在於他欠缺鋼鐵意志堅定不移，反而選擇聯合主要敵人而和次要敵人死拚到底，也因而走上死路。

若要有效執行「聯合次要敵人，打擊主要敵人」大戰略，更須有一絕對必要條件，即必須以務實態度對待所設定次要敵人，不能強求對方一應表現均須符合我意。

所謂次要敵人，既云也是敵人，自必和我方存有種種利益矛盾，乃至理念價值歧異。但既然要談聯合，即必須暫時將此一切擱置一旁不予計較。若硬要事事符合我意否則不惜翻臉，結果反會收到相反效果，將次要敵人推向主要敵人懷抱。當年英國面對義大利入侵阿比尼亞變局，即曾犯下這一重大錯誤，其後也為之付出沉重代價。

時下所謂年輕世代似看不起歷史，彷彿聽網紅的汙言穢語時評，是比閱讀邱吉爾回憶錄更有意義。

然而所謂「以史為鏡，可以知興替」。讀歷史至少可以警惕世人，避免重犯前人所犯錯誤。本文即就當年的阿比尼西亞事件和當今烏克蘭事件作一對照，以顯現今天烏俄戰爭的終極受益者，有可能是對世界文明最具威脅的中國。

1935年，義大利獨裁者墨索里尼揮軍征服阿比尼西亞王國，亦即今天衣索比亞而收為殖民地，是一很怪異歷史事件。事緣當時殖民地主義已不時髦，也已是世界輿論所不容。墨索里尼仍執著於搶奪殖民地，確是反潮流反常愚行。

不僅如此，當時的阿比尼西亞，仍是半開化部落型窮國。墨索里尼強佔為殖民地，也無太多實質利益可言。有論者即將他這一行動，比擬為小鄉紳發神經性侵街頭丐婦。評語雖很刻薄辦也很貼切。

但愚行儘管是愚行，他這一大動作，自然也引發國際反響。

當時的國際聯盟，迅即在英國強力主導下，先以50：1票數通過對義大利經濟制裁，隨即又通過一連串禁運項目。一時真似集體安全制度已然確立，英國也隱然成為國際正義國際秩序維護者，佔上道德高地。

然而英國這一帶頭主導制裁行動，也正好違反了「聯合次要敵人，打擊主要敵人」的指導原則，對當時英法民主陣營而言，絕非明智之舉。

當時的歐洲政局，是希特勒已然崛起，正在進行他的偉大復興，周遭鄰國都備感威脅力求自保，義大利也不例外。

墨索里尼的法西斯主義，固然和希特勒的納粹主義血脈相連誼屬血親，墨氏也知道放任德國獨霸歐洲並不符合義大利國家利益，所以在阿比尼西亞事件之前，他仍維持和英法維持正常關係，也曾以展示武力，逼退希特勒併吞奧地企圖。也所以在該段時期，稱之為英法民主陣營側翼盟友也不為過。

但阿比尼西亞事件爆發後，英國出面主導制裁，「為民先鋒」的帶頭表演，造成其後英、義關係無可轉寰的惡化決裂，也促使義大利改變立場，一面倒向希特勒陣營。前此英法義三國對抗德國的3：1優勢，自此也化為2：2險局。

所以，阿比尼西亞事件的終極受益者是納粹德國，任憑其進一步確立反民主陣營盟主地位。英法義三國則分別受到程度不等，性質不一政治傷害。

如今烏俄戰爭爆發，結局如何尚不可知。但世人回顧上述1935年往事，似應鄭重考量到當前兩大疑問。

烏俄戰爭若不能迅速善了，終極受益者將會是誰？

民主陣營又是否願見中國成為非民主集團獨一無二盟主？

烏俄戰爭繼續進行，可能結局應大致有三。

其一是俄軍最後慘勝，在烏國樹立親俄政權，也因而繼續遭到美國為首西方集團經濟制裁。

其二是烏國繼續頑強抗戰而俄軍難以得逞，雙方最後以停戰撤軍收場。

其三是烏國在西方集團強大支援下重創俄軍，將之逐出國境，而也再不敢作二度嘗試。

但不論結局為何，上述三場收場方式都將嚴重削弱俄羅斯國際地位，以及普丁本人威望。結果也恐將是為淵驅魚，促使俄羅斯不得不倒向中國奉之為老大哥，一如昔年英國之將義大利推向納粹德國。

普丁統治下的俄羅斯，過去雖和中國一向交好近似盟友，但俄羅斯恐終究仍對該擁有14億人口，意向難測強鄰懷有戒心，而有意保持相當距離。但今後在西方集團強力抵制下，這一立場恐也必發生基本性改變。

西方集團或全體民主國家，在激情聲援支援烏克蘭，強力譴責抵制俄羅斯之餘，是否應該考慮進一步打擊削弱俄國，促使中國成為反民主陣營獨一無二龍頭盟主，是否明智之舉。

世人每將中俄兩大極權勢力同等看待，同樣視為自由民主體制重大威脅。其實兩者仍有其基本差異。

此次俄羅斯入侵烏克蘭，國內仍能出現相當規模反戰活動，顯示該國雖在普丁強權統治下，仍多少保有文明社會氣味。

若是今天中國對印度或越南或台灣開戰，中國內部恐斷不允許出現這一文明理性表現。統治者的鐵腕容不得絲毫異議。

和今日俄羅斯隊照，中國確是超完美奧維爾式極權統治，誰才是自由民主陣營的主要敵人，應該也是其理甚明。

今天以美國為首民主陣營應採取的明智政策，是否是早日促進烏俄停火，以免進一步將俄羅斯推向中國，而使之能繼續作為一股制衡力量？

1935年的教訓，應很值得今天民主陣營吸取，莫將次要敵人送進主要敵人懷抱。但不知此言有多少人聽得進？



作者指出，西方集團或全體民主國家，在激情聲援支援烏克蘭，強力譴責抵制俄羅斯之餘，是否應該考慮進一步打擊削弱俄國，促使中國成為反民主陣營獨一無二龍頭盟主，是否明智之舉。示意圖／擷自人民網