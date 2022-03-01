共產霸凌舉世動盪

2022年2月24日俄羅斯總統普丁，於莫斯科時間清晨6時整、即烏克蘭時間清晨5時整，宣布了一項「以烏克蘭非軍事化和去納粹化」為目標，展開他所謂的「特殊軍事行動」，要求烏克蘭士兵放下武器，聲稱他支持烏克蘭人民的自決權，沒有計劃要佔領烏克蘭領土。普丁揮兵，俄羅斯軍隊大舉入侵在烏克蘭；從位於黑海西北岸的烏克蘭第三大城、港灣都市奧德薩登陸，俄軍一路向烏克蘭首府及第一大城基輔、第二大城哈爾科夫、和第四大城聶伯城的機場和軍事基地開火，發射巡弋飛彈和彈道飛彈。普丁誇口要在96小時內拿下基輔，讓烏克蘭俯首稱臣；結果人算不如天算，雖然北約與美軍未直接涉入參戰，但俄軍已傷亡慘重，似乎踢到了鐵板。

戰火連天死守家園

俄軍入侵烏克蘭軍事行動爆發，頃刻間烽火連天造成社會動盪，人民流連失所；在恐慌之餘，大約有十幾萬民眾開始逃亡。俄軍也發放假消息說，烏克蘭總統澤倫斯基業已逃亡；但他卻於第一時間內，站到首都街頭，向全國人民喊話，要與國家共存亡。戰爭爆發時，一些傾中舔共媒體，大舉謔稱嘈諷：「澤倫斯基出身娛樂圈，其團隊盡是些劇團成員、演員、製片、娛樂界律師、經紀公司與電影公司老闆，來出任總統府辦公室主任、首席政策顧問、情報局長、國防委員會顧問等職，真是名副其實的雞犬升天」。然而在歷史的關鍵時刻，他並沒有像阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani），在塔利班攻城時，就搭機捲款逃亡。相反地，他呼籲人民，一起來保家衛國。受到他的感召，大多數的烏克蘭人都願挺身而出，站到最前線拿起武器去對抗敵人。有新婚夫妻雙雙從軍、有八十以上老嫗排隊領槍、有13壯士死守蛇島全數犧牲陣亡、有為阻止俄軍過橋推進，毅然手動引爆炸橋，犧牲自己為國捐軀；他們英勇行動確實，贏得世人的尊敬與推崇。如果硬要說澤倫斯基是演員，無可否認他確實，演了一齣可歌可泣的好戲。

國際譴責制裁俄侵

國際社會在俄軍入侵後，紛紛給予嚴厲譴責。2月25日聯合國安全理事會提出決議案，譴責俄羅斯入侵烏克蘭，雖然這項提案遭具否決權的俄國否決，中國大陸和印度則是棄權，但國際與論確實給普丁一記當頭棒喝譴責。聯合國大會193 個會員國，於2月28日，召開特別緊急會議，砲聲隆隆勢必通過譴責俄軍侵烏。美國、英國、歐洲和加拿大採取一系列制裁行動，阻止俄羅斯利用「環球銀行金融電信協會」，包括把特定俄羅斯銀行踢出該協會Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication（SWIFT）支付系統。美國、英國、歐盟及加拿大宣布制裁普丁凍結其資產；樂天創辦人捐10億日圓挺烏克蘭人道行動；美國出手助烏克蘭抗俄，拜登只是國務院軍元撥款3.5億美元；響應美國制裁台積電等晶片業者停止向俄羅斯出貨；德國宣布向基輔提供1000台反坦克火箭發射器和500枚地對空飛彈；荷蘭宣布提供200枚毒刺防空飛彈；捷克共和國說它正在運送價值760萬歐元的武器；比利時向基輔提供2000挺機槍和3800噸燃料；法國決定向烏克蘭當局提供更多的國防設備；希臘將向烏克蘭提供防禦性設備和人道主義援助；芬蘭、丹麥和義大利宣布，他們將加入許多歐洲國家的行列，對俄羅斯飛機關閉其領空；西班牙宣布將向烏克蘭運送20噸援助物資，主要是醫療用品和防衛裝備，如防彈衣；葡萄牙將提供背心、頭盔、夜視鏡、手榴彈、各種口徑的彈藥和G3自動步槍；以色列要提供100噸人道主義設備；羅馬尼亞政府將向基輔發送燃料、防彈衣、頭盔、彈藥和其他軍事裝備等，總價值為三百萬歐元；台灣亦宣布將參與國際社會，對俄羅斯的經濟制裁。

普丁瞎掰打壓民主

普丁出兵侵略烏克蘭，所定調冠冕堂皇的理由，為維護國家主權精神完整；同時指責烏克蘭，對烏國的俄羅斯族實行種族滅絕。因自1991年蘇聯解體後，包括烏克蘭在內的很多，原蘇聯成員國開始了「去俄羅斯化」進程。在對待俄語和俄羅斯的態度上，一方面，俄羅斯族希望，通過確立俄語的官方語言地位，來保持平等的國民政治地位，並希望烏克蘭的外交政策不能疏遠俄羅斯。另一方面西部烏克蘭人、烏克蘭親西方勢力，將削弱俄羅斯文化，和來自莫斯科的政治影響，作為國家建設的重要方針。2004年「橙色革命」後，尤申科取消了俄語廣播和電視節目，壓縮俄語中小學數量，同時提高政府人員錄用的烏語門檻。2012年，親俄總統維克托亞努科維奇，頒布了語言政策法規定，在部分地區保證了俄語的官方語言地位。2014年亞努科維奇被推翻後，新政府立即取消了原有的語言政策，試圖徹底抹殺俄語。這些政策顯然嚴重地違反了，普丁一意要恢復蘇聯昔日所擁有榮耀的野心。

戰略落伍徒具虛名

普丁這次發動入侵烏克蘭，採取自白俄南下、烏東（頓內茨克和盧甘斯克）西進、克里米亞北上，三管齊下的兵力，企圖一舉殲滅烏克蘭，乍看之下頗為驚人。但若仔細觀察，不難看出其實這些年來，俄羅斯似乎並沒有與時俱進，仍然套用舊思維的傳統戰爭，根本看不到無人機，或其他先進的電子作戰部署。反觀烏克蘭軍，雖然軍備、武器、戰力，都遠不如俄軍，卻能節節收復失土，而且還讓俄軍付出慘痛的代價。這似乎在告訴我們，其實站在身旁，按兵不動的北約與美國，靠著先進科技導引，AI人工智能兵推，對戰況進展瞭若指掌。如果，單憑烏克蘭軍將士用命，就能阻擋俄軍的侵略，那普丁真的也可以走進歷史、不用混了。

三代同堂早已過時

從這次俄軍入侵烏克蘭，世人可以很清楚地看到，共產黨企圖侵略的思維脈絡，就是在標地先栽培一些吃裡扒外的抓耙仔，以備來日裡應外合。用假民主的方式，來矇騙世人，然後錄用那些聽話的傭兵魁儡，就好比香港的特首來當橡皮圖章。他們危言聳聽地說：「今日烏克蘭、明日台灣。兩岸終將統一，越早統一，對兩岸越有利；台灣靠大陸吃喝卻還天天搞台獨反中；烏克蘭俄羅斯同根同源，千年同一國；文化、宗教，血緣，歷史壘同；中國軍機繞台，是在警告美國，不要介入中國內政；是在敲打台獨，台灣是中國領土的一部分；烏克蘭要加入北約，樂意被美國當槍使，這樣還有可能有和平嗎？台灣每年跟美國買武器，增加國家統一的困難；台灣難道真想要，將來兩岸打個血流成河？全國18到60歲的男子不得離境，隨時等著上戰場。這，是台灣人真想要的未來？繼續搞下去，你以為躲得過？台灣無論怎麼自抬身價，全世界，也只有大陸真正在乎台灣。日本逼你吃核食，大陸有過嗎？美國逼你吃萊豬，掏空台灣的科技業，台灣人假裝台灣是個國家，假裝美國很當你一回事。結果呢？今日烏克蘭，明日台灣。」

俄軍侵烏喚醒台灣

台灣與烏克蘭，都深受惡鄰打壓確屬不幸；但台灣處境與烏克蘭，其實有著很大的不同。單從土地面積來說，烏克蘭是台灣的16.67倍大，人口也將近台灣的兩倍多。烏克蘭目前是聯合國的會員國，但台灣卻仍還未入門。烏克蘭雖有少數人親俄，但全過上下都能團結一致抗俄，而台灣卻有最大反對黨國民黨，及次大反對黨民眾黨，都不只親中還想賣台。其實，台灣與中國從未隸屬，所以談不上統一，只有可能被侵略併吞。台灣在國際社會從事經貿，絕不是靠中國吃喝，倒是一些吃台灣米、喝台灣水長大的抓耙仔，不知感恩台灣，真是養老鼠咬布袋。台灣四百年的歷史，歷經荷、鄭、清、日、中統治，卻從來不屬於中國的一部分。雖然語言文字相同，但體制迥異，況且中國根本就不擁有台灣的領土主權，也拿不出任何和平條約授權，或法理依據，只會強詞奪理空嘴嚼舌。中國機艦擾台就是流氓霸凌的行為，令人唾棄台。灣追求自由民主，加入印台體系，申請加入跨太平洋夥伴協定組織，融入國際社會是理所當然之事。台灣因為有中國惡鄰，無時無刻地遭受騷擾，當然就必須莊敬自強購買軍火武器，才能自保有備無患。只要中國不侵略，就不會血流成河。從烏克蘭我們看到，投身戰場拿起武器捍衛家園，是做人的本分。萊豬不是毒豬，它是合法肉品的選項之一，中國的豬瘟才是，應該加以嚴禁的毒豬。今日烏克蘭，喚醒台灣，做好明日中國入侵的預防和準備。

親中舔共胡言亂語

然而親中援俄侵烏者的說詞，卻振振有辭標舉，烏克蘭犯下不可饒恕的罪狀：「要加入北約；去俄化、規定烏克蘭語為唯一官方語言；對烏東頓巴斯進行種族滅絕。並指責澤倫斯基不該親美、依賴北約，來觸怒普丁；而落得戰事爆發後，求救無門。還嘈諷美國北約根本就不可靠，只能眼睜睜地被拋棄，等著束手就擒。進而警告台灣主政者，不要處心積慮的推動台獨，企圖分裂中國的領土主權；大張旗鼓搞所謂的抗中保台和去中化，不惜激怒中國北京；一廂情願地自以為，一但中國武力統一時，美國就會出兵保護；如果台灣一再執迷不誤自不量力，持續反中抗中，那今日烏克蘭的下場，就將是明日的台灣。」等胡言亂語、不知所云。

自由民主世界潮流

維和部隊必須出師有名，或經國際組織授權，或經當事國邀請，否則隨意出兵到別的國家就是侵略。親中舔俄者，講甲喙角全泡，真是說的比唱的好聽。他們若不是缺乏國際事務的認知，就是沒衛生兼不識字。1991年蘇聯解體後，烏克蘭的民主化是，舉世潮流大勢所趨；人民早就厭惡，極權獨裁的共產體制。美國與北約，早在開戰前就聲明，不會直接武力介入參戰。但美國總統拜登卻一再聲明，美國有義務協防台灣；一但中國膽敢入侵台灣，那就一定奉陪到底。因為依據舊金山和平條約，美國是被授權為，台灣二戰後的主要佔領權國；對台灣的安全防衛與經濟繁榮，富有應盡的義務。況且在美國參眾兩院，通過的國內法、即台灣關係法，也清楚標明要捍衛台海的和平與穩定。

台灣定位刻不容緩

不過，令人頭痛不安的是，當前在台灣執政的民進黨政府，卻始終把國家，定位為中華民國台灣。在中華民國的罩門下，國際社會真的就束手無策，只好拱手作罷。因為依據美中三個聯合共報，美國承認中華人民共和國，是中國唯一的合法政府，代表全體中國。況且依據聯合國2758號決議，中華民國自1971年10月25日起，已被中華人民共和國合法繼承。所以一但中華人民共和國出兵，攻打中華民國，那是中國的家內事，美國與國際社會只能乾瞪眼。但如果中華人民共和國是，出兵侵略台灣，想要併吞台灣，那就兵來將擋、萬箭齊發等著瞧。當今全球國際社會，大家所關注的是台灣的安危，而不是中華民國的苟延殘喘。在台灣執政者，其實有義務告諸世人，中華民國究竟要代表誰，是中國、還是台灣、或是兩者都要？

出賣台灣狼心狗肺

至於台灣在野的反對勢力，那就更離譜了。他們不但口口聲聲，指責美、日、歐、澳不可靠，更要台灣早早棄械投降，早日被中國統一。真是典型的養老鼠咬布袋！這一批人既認同中國，卻又不願回歸他們心愛的祖國，只會在台灣興風作浪、通風報信，標準的吳三桂；吃台灣、住台灣、喝台灣，卻又一心一意，只想出賣台灣，真是狼心狗肺、禽獸不如。有本事站出來，替徐州鐵鏈女，說句公道話呀！

戰鬥民族令人尊敬

戰爭，烽火歲月、生靈塗炭、百業凋零，造成妻離子散、家庭破碎。而那興戰者、只是為了圖謀其個人豐功偉業、加冠晉爵、稱王稱帝、實在可恥、人人可誅，實為世人所不齒。有良知的俄羅斯664位學者，要求「俄國負起責任，立即撤軍」；俄羅斯網球球王梅迪耶夫（Daniil Medvedev）直言：「很不好受」，名將盧布列夫（Andrey Rublev）更在攝影鏡頭上寫下：「拜託，不要戰爭！」烏克蘭九歲小女孩阿美莉雅Ameliya 淚眼，用清純歌聲泣述戰爭的悲慘，呼籲「停止侵略、結束戰爭」（I Draw My Life）。當戰爭爆發俄軍入侵時，烏克蘭年青夫婦雙雙走向戰場；當拜登提供飛機逃難，澤倫斯基卻選擇與國家共存亡；烏克蘭雖然兵力遠不如俄羅斯，卻能成功地捍衛家園，抵擋俄軍侵略。烏克蘭全民抗俄，真的是名符其實的戰鬥民族，實在當之無愧，令人尊敬佩服。普丁為了他個人霸業，不惜發動戰爭，早該下地獄。習近平為了其無任期帝位，正想武力侵略台灣，更是世人所不容。

竭誠歡迎蓬余蒞臨

前美國國務卿蓬佩奧，及他的中國政策規劃首席顧問余茂春教授，將於3月2日抵台，進行四天三夜的訪問。期間將拜會台灣政要，並預計於3月4日出席，遠景基金會舉辦的演講會，發表專題演講，並接受現場提問，與台灣社會有第一線的接觸與互動，聽聽台灣人民的訴求與心聲。他於2020年11月12日，仍在位擔任美國國務卿職務時，接受修伊維特電台（Hugh Hewitt Show）專訪時說，「台灣從來不是中國的一部份Taiwan has not been a part of China」，這是美國自第二次大戰結束至今，對台美關係最清晰的官方定調。希望台灣朝野，能從他的到訪，進一步更清楚認識自己，深入了解台灣，在國際社會的真實身份與地位。當習近平發狂下令武侵時，是否能效法戰鬥民族，人人拿起武器來保衛家園？此刻，正值台灣危急存亡之秋，而蓬佩奧和余茂春兩人，卻選在這個風雲密佈、戰爭可能隨時點燃的時刻來訪問，真是令人感激。有道是風雨故人來，真是令人倍感溫馨。讓我們特此竭誠地歡迎，蓬余兩人的蒞臨到訪！烏克蘭加油！台灣加油！