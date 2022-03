共產霸凌舉世動盪

2022年2月24日俄羅斯總統普丁,於莫斯科時間清晨6時整、即烏克蘭時間清晨5時整,宣布了一項「以烏克蘭非軍事化和去納粹化」為目標,展開他所謂的「特殊軍事行動」,要求烏克蘭士兵放下武器,聲稱他支持烏克蘭人民的自決權,沒有計劃要佔領烏克蘭領土。普丁揮兵,俄羅斯軍隊大舉入侵在烏克蘭;從位於黑海西北岸的烏克蘭第三大城、港灣都市奧德薩登陸,俄軍一路向烏克蘭首府及第一大城基輔、第二大城哈爾科夫、和第四大城聶伯城的機場和軍事基地開火,發射巡弋飛彈和彈道飛彈。普丁誇口要在96小時內拿下基輔,讓烏克蘭俯首稱臣;結果人算不如天算,雖然北約與美軍未直接涉入參戰,但俄軍已傷亡慘重,似乎踢到了鐵板。

戰火連天死守家園

俄軍入侵烏克蘭軍事行動爆發,頃刻間烽火連天造成社會動盪,人民流連失所;在恐慌之餘,大約有十幾萬民眾開始逃亡。俄軍也發放假消息說,烏克蘭總統澤倫斯基業已逃亡;但他卻於第一時間內,站到首都街頭,向全國人民喊話,要與國家共存亡。戰爭爆發時,一些傾中舔共媒體,大舉謔稱嘈諷:「澤倫斯基出身娛樂圈,其團隊盡是些劇團成員、演員、製片、娛樂界律師、經紀公司與電影公司老闆,來出任總統府辦公室主任、首席政策顧問、情報局長、國防委員會顧問等職,真是名副其實的雞犬升天」。然而在歷史的關鍵時刻,他並沒有像阿富汗總統甘尼(Ashraf Ghani),在塔利班攻城時,就搭機捲款逃亡。相反地,他呼籲人民,一起來保家衛國。受到他的感召,大多數的烏克蘭人都願挺身而出,站到最前線拿起武器去對抗敵人。有新婚夫妻雙雙從軍、有八十以上老嫗排隊領槍、有13壯士死守蛇島全數犧牲陣亡、有為阻止俄軍過橋推進,毅然手動引爆炸橋,犧牲自己為國捐軀;他們英勇行動確實,贏得世人的尊敬與推崇。如果硬要說澤倫斯基是演員,無可否認他確實,演了一齣可歌可泣的好戲。

國際譴責制裁俄侵

國際社會在俄軍入侵後,紛紛給予嚴厲譴責。2月25日聯合國安全理事會提出決議案,譴責俄羅斯入侵烏克蘭,雖然這項提案遭具否決權的俄國否決,中國大陸和印度則是棄權,但國際與論確實給普丁一記當頭棒喝譴責。聯合國大會193 個會員國,於2月28日,召開特別緊急會議,砲聲隆隆勢必通過譴責俄軍侵烏。美國、英國、歐洲和加拿大採取一系列制裁行動,阻止俄羅斯利用「環球銀行金融電信協會」,包括把特定俄羅斯銀行踢出該協會Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication(SWIFT)支付系統。美國、英國、歐盟及加拿大宣布制裁普丁凍結其資產;樂天創辦人捐10億日圓挺烏克蘭人道行動;美國出手助烏克蘭抗俄,拜登只是國務院軍元撥款3.5億美元;響應美國制裁台積電等晶片業者停止向俄羅斯出貨;德國宣布向基輔提供1000台反坦克火箭發射器和500枚地對空飛彈;荷蘭宣布提供200枚毒刺防空飛彈;捷克共和國說它正在運送價值760萬歐元的武器;比利時向基輔提供2000挺機槍和3800噸燃料;法國決定向烏克蘭當局提供更多的國防設備;希臘將向烏克蘭提供防禦性設備和人道主義援助;芬蘭、丹麥和義大利宣布,他們將加入許多歐洲國家的行列,對俄羅斯飛機關閉其領空;西班牙宣布將向烏克蘭運送20噸援助物資,主要是醫療用品和防衛裝備,如防彈衣;葡萄牙將提供背心、頭盔、夜視鏡、手榴彈、各種口徑的彈藥和G3自動步槍;以色列要提供100噸人道主義設備;羅馬尼亞政府將向基輔發送燃料、防彈衣、頭盔、彈藥和其他軍事裝備等,總價值為三百萬歐元;台灣亦宣布將參與國際社會,對俄羅斯的經濟制裁。

普丁瞎掰打壓民主

普丁出兵侵略烏克蘭,所定調冠冕堂皇的理由,為維護國家主權精神完整;同時指責烏克蘭,對烏國的俄羅斯族實行種族滅絕。因自1991年蘇聯解體後,包括烏克蘭在內的很多,原蘇聯成員國開始了「去俄羅斯化」進程。在對待俄語和俄羅斯的態度上,一方面,俄羅斯族希望,通過確立俄語的官方語言地位,來保持平等的國民政治地位,並希望烏克蘭的外交政策不能疏遠俄羅斯。另一方面西部烏克蘭人、烏克蘭親西方勢力,將削弱俄羅斯文化,和來自莫斯科的政治影響,作為國家建設的重要方針。2004年「橙色革命」後,尤申科取消了俄語廣播和電視節目,壓縮俄語中小學數量,同時提高政府人員錄用的烏語門檻。2012年,親俄總統維克托亞努科維奇,頒布了語言政策法規定,在部分地區保證了俄語的官方語言地位。2014年亞努科維奇被推翻後,新政府立即取消了原有的語言政策,試圖徹底抹殺俄語。這些政策顯然嚴重地違反了,普丁一意要恢復蘇聯昔日所擁有榮耀的野心。

戰略落伍徒具虛名

普丁這次發動入侵烏克蘭,採取自白俄南下、烏東(頓內茨克和盧甘斯克)西進、克里米亞北上,三管齊下的兵力,企圖一舉殲滅烏克蘭,乍看之下頗為驚人。但若仔細觀察,不難看出其實這些年來,俄羅斯似乎並沒有與時俱進,仍然套用舊思維的傳統戰爭,根本看不到無人機,或其他先進的電子作戰部署。反觀烏克蘭軍,雖然軍備、武器、戰力,都遠不如俄軍,卻能節節收復失土,而且還讓俄軍付出慘痛的代價。這似乎在告訴我們,其實站在身旁,按兵不動的北約與美國,靠著先進科技導引,AI人工智能兵推,對戰況進展瞭若指掌。如果,單憑烏克蘭軍將士用命,就能阻擋俄軍的侵略,那普丁真的也可以走進歷史、不用混了。

三代同堂早已過時

從這次俄軍入侵烏克蘭,世人可以很清楚地看到,共產黨企圖侵略的思維脈絡,就是在標地先栽培一些吃裡扒外的抓耙仔,以備來日裡應外合。用假民主的方式,來矇騙世人,然後錄用那些聽話的傭兵魁儡,就好比香港的特首來當橡皮圖章。他們危言聳聽地說:「今日烏克蘭、明日台灣。兩岸終將統一,越早統一,對兩岸越有利;台灣靠大陸吃喝卻還天天搞台獨反中;烏克蘭俄羅斯同根同源,千年同一國;文化、宗教,血緣,歷史壘同;中國軍機繞台,是在警告美國,不要介入中國內政;是在敲打台獨,台灣是中國領土的一部分;烏克蘭要加入北約,樂意被美國當槍使,這樣還有可能有和平嗎?台灣每年跟美國買武器,增加國家統一的困難;台灣難道真想要,將來兩岸打個血流成河?全國18到60歲的男子不得離境,隨時等著上戰場。這,是台灣人真想要的未來?繼續搞下去,你以為躲得過?台灣無論怎麼自抬身價,全世界,也只有大陸真正在乎台灣。日本逼你吃核食,大陸有過嗎?美國逼你吃萊豬,掏空台灣的科技業,台灣人假裝台灣是個國家,假裝美國很當你一回事。結果呢?今日烏克蘭,明日台灣。」

俄軍侵烏喚醒台灣

台灣與烏克蘭,都深受惡鄰打壓確屬不幸;但台灣處境與烏克蘭,其實有著很大的不同。單從土地面積來說,烏克蘭是台灣的16.67倍大,人口也將近台灣的兩倍多。烏克蘭目前是聯合國的會員國,但台灣卻仍還未入門。烏克蘭雖有少數人親俄,但全過上下都能團結一致抗俄,而台灣卻有最大反對黨國民黨,及次大反對黨民眾黨,都不只親中還想賣台。其實,台灣與中國從未隸屬,所以談不上統一,只有可能被侵略併吞。台灣在國際社會從事經貿,絕不是靠中國吃喝,倒是一些吃台灣米、喝台灣水長大的抓耙仔,不知感恩台灣,真是養老鼠咬布袋。台灣四百年的歷史,歷經荷、鄭、清、日、中統治,卻從來不屬於中國的一部分。雖然語言文字相同,但體制迥異,況且中國根本就不擁有台灣的領土主權,也拿不出任何和平條約授權,或法理依據,只會強詞奪理空嘴嚼舌。中國機艦擾台就是流氓霸凌的行為,令人唾棄台。灣追求自由民主,加入印台體系,申請加入跨太平洋夥伴協定組織,融入國際社會是理所當然之事。台灣因為有中國惡鄰,無時無刻地遭受騷擾,當然就必須莊敬自強購買軍火武器,才能自保有備無患。只要中國不侵略,就不會血流成河。從烏克蘭我們看到,投身戰場拿起武器捍衛家園,是做人的本分。萊豬不是毒豬,它是合法肉品的選項之一,中國的豬瘟才是,應該加以嚴禁的毒豬。今日烏克蘭,喚醒台灣,做好明日中國入侵的預防和準備。

親中舔共胡言亂語

然而親中援俄侵烏者的說詞,卻振振有辭標舉,烏克蘭犯下不可饒恕的罪狀:「要加入北約;去俄化、規定烏克蘭語為唯一官方語言;對烏東頓巴斯進行種族滅絕。並指責澤倫斯基不該親美、依賴北約,來觸怒普丁;而落得戰事爆發後,求救無門。還嘈諷美國北約根本就不可靠,只能眼睜睜地被拋棄,等著束手就擒。進而警告台灣主政者,不要處心積慮的推動台獨,企圖分裂中國的領土主權;大張旗鼓搞所謂的抗中保台和去中化,不惜激怒中國北京;一廂情願地自以為,一但中國武力統一時,美國就會出兵保護;如果台灣一再執迷不誤自不量力,持續反中抗中,那今日烏克蘭的下場,就將是明日的台灣。」等胡言亂語、不知所云。

自由民主世界潮流

維和部隊必須出師有名,或經國際組織授權,或經當事國邀請,否則隨意出兵到別的國家就是侵略。親中舔俄者,講甲喙角全泡,真是說的比唱的好聽。他們若不是缺乏國際事務的認知,就是沒衛生兼不識字。1991年蘇聯解體後,烏克蘭的民主化是,舉世潮流大勢所趨;人民早就厭惡,極權獨裁的共產體制。美國與北約,早在開戰前就聲明,不會直接武力介入參戰。但美國總統拜登卻一再聲明,美國有義務協防台灣;一但中國膽敢入侵台灣,那就一定奉陪到底。因為依據舊金山和平條約,美國是被授權為,台灣二戰後的主要佔領權國;對台灣的安全防衛與經濟繁榮,富有應盡的義務。況且在美國參眾兩院,通過的國內法、即台灣關係法,也清楚標明要捍衛台海的和平與穩定。

台灣定位刻不容緩

不過,令人頭痛不安的是,當前在台灣執政的民進黨政府,卻始終把國家,定位為中華民國台灣。在中華民國的罩門下,國際社會真的就束手無策,只好拱手作罷。因為依據美中三個聯合共報,美國承認中華人民共和國,是中國唯一的合法政府,代表全體中國。況且依據聯合國2758號決議,中華民國自1971年10月25日起,已被中華人民共和國合法繼承。所以一但中華人民共和國出兵,攻打中華民國,那是中國的家內事,美國與國際社會只能乾瞪眼。但如果中華人民共和國是,出兵侵略台灣,想要併吞台灣,那就兵來將擋、萬箭齊發等著瞧。當今全球國際社會,大家所關注的是台灣的安危,而不是中華民國的苟延殘喘。在台灣執政者,其實有義務告諸世人,中華民國究竟要代表誰,是中國、還是台灣、或是兩者都要?

出賣台灣狼心狗肺

至於台灣在野的反對勢力,那就更離譜了。他們不但口口聲聲,指責美、日、歐、澳不可靠,更要台灣早早棄械投降,早日被中國統一。真是典型的養老鼠咬布袋!這一批人既認同中國,卻又不願回歸他們心愛的祖國,只會在台灣興風作浪、通風報信,標準的吳三桂;吃台灣、住台灣、喝台灣,卻又一心一意,只想出賣台灣,真是狼心狗肺、禽獸不如。有本事站出來,替徐州鐵鏈女,說句公道話呀!

戰鬥民族令人尊敬

戰爭,烽火歲月、生靈塗炭、百業凋零,造成妻離子散、家庭破碎。而那興戰者、只是為了圖謀其個人豐功偉業、加冠晉爵、稱王稱帝、實在可恥、人人可誅,實為世人所不齒。有良知的俄羅斯664位學者,要求「俄國負起責任,立即撤軍」;俄羅斯網球球王梅迪耶夫(Daniil Medvedev)直言:「很不好受」,名將盧布列夫(Andrey Rublev)更在攝影鏡頭上寫下:「拜託,不要戰爭!」烏克蘭九歲小女孩阿美莉雅Ameliya 淚眼,用清純歌聲泣述戰爭的悲慘,呼籲「停止侵略、結束戰爭」(I Draw My Life)。當戰爭爆發俄軍入侵時,烏克蘭年青夫婦雙雙走向戰場;當拜登提供飛機逃難,澤倫斯基卻選擇與國家共存亡;烏克蘭雖然兵力遠不如俄羅斯,卻能成功地捍衛家園,抵擋俄軍侵略。烏克蘭全民抗俄,真的是名符其實的戰鬥民族,實在當之無愧,令人尊敬佩服。普丁為了他個人霸業,不惜發動戰爭,早該下地獄。習近平為了其無任期帝位,正想武力侵略台灣,更是世人所不容。

竭誠歡迎蓬余蒞臨

前美國國務卿蓬佩奧,及他的中國政策規劃首席顧問余茂春教授,將於3月2日抵台,進行四天三夜的訪問。期間將拜會台灣政要,並預計於3月4日出席,遠景基金會舉辦的演講會,發表專題演講,並接受現場提問,與台灣社會有第一線的接觸與互動,聽聽台灣人民的訴求與心聲。他於2020年11月12日,仍在位擔任美國國務卿職務時,接受修伊維特電台(Hugh Hewitt Show)專訪時說,「台灣從來不是中國的一部份Taiwan has not been a part of China」,這是美國自第二次大戰結束至今,對台美關係最清晰的官方定調。希望台灣朝野,能從他的到訪,進一步更清楚認識自己,深入了解台灣,在國際社會的真實身份與地位。當習近平發狂下令武侵時,是否能效法戰鬥民族,人人拿起武器來保衛家園?此刻,正值台灣危急存亡之秋,而蓬佩奧和余茂春兩人,卻選在這個風雲密佈、戰爭可能隨時點燃的時刻來訪問,真是令人感激。有道是風雨故人來,真是令人倍感溫馨。讓我們特此竭誠地歡迎,蓬余兩人的蒞臨到訪!烏克蘭加油!台灣加油!